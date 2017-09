Les sorties de route de Michel Sapin et de Marisol Touraine ou la tradition française du parjure budgétaire

Une célèbre interview télévisée (du 28 mars 2013) de François Hollande avait vu le président de la République nous parler de sa " boîte à outils " censée résoudre tant de maux, à commencer par le chômage de masse.

Une majorité de citoyens avait trouvé cette expression métaphorique parfaitement affligeante et de nombreux détournements humoristiques sur le web avaient conclu que "Monsieur Bricolage" était à la tête de la France.

Effectivement, bien des mots plus tard, on découvre que la Hollandie c'est d'abord du verbiage insensé (cf. le livre : "Un président ne devrait pas dire cela"), des blagues trop souvent inappropriées et une incapacité à gérer avec rigueur.

Les fées qui ont – peut-être – entouré les berceaux d'Antoine Pinay, Jacques Delors, René Monory ou surtout Raymond Barre n'ont pas accompagnées le jeune François Hollande.

Par construction intellectuelle, cet homme pense vraiment : "ce n'est pas grave, c'est l'Etat qui paye". Parfait résumé d'une pensée où le martinet de l'impôt est supposé tout résoudre tout comme les subventions publiques réclamées pour sa fondation "La France s'engage" inaugurée le premier de ce mois.

Pour l'heure, à la lumière du bilan de ce quinquennat chargé d'occasions manquées, la France enrage !

De l'expression "M. Bricolage", il reste donc une réalité prégnante et insupportable : les sorties de route de Michel Sapin et de Marisol Touraine.

En effet, la Cour des comptes vient, à quatre mois d'intervalle, de "retourner les pierres" et de débusquer de graves manquements à la rectitude budgétaire.

On a bricolé les comptes de l'Etat (sous-budgétisations insincères) et ceux de la Sécu.

La question n'est plus de savoir qui savait ou quand savions-nous, la question est de doter notre pays d'un arsenal juridique qui nous prémunisse de tels apprentis sorciers qui ont bricolé à coup de milliards… pourquoi faire petit joueur ?

A ce stade de ce billet qui est davantage construit qu'un texte d'humeur et s'apparente à une supplique citoyenne, il faut se remémorer l'incroyable mise en scène de Jérôme Cahuzac répondant, devant l'Assemblée nationale, à une question au Gouvernement. Si, si : souvenez-vous la belle et forte affirmation sur le thème de l'absence de comptes à l'étranger.

Dans les rues de l'île d'Oléron, dans celles de Montauban ou à Bagnolet, cela s'appelle un mensonge. Mais dans l'état de notre droit, cela fait pschiit et aucun Procureur ne peut poursuivre faute de textes idoines.

Alors, ici et maintenant, je milite pour que la notion de parjure soit insérée dans notre Code pénal. Alors les Cahuzac, Sapin et autres Touraine et Eckert pourraient être poursuivis pour manquements intentionnels et avérés à la vérité notamment devant les Commissions parlementaires. Ce qui serait d'autant plus efficace que l'article 40 du Code de procédure pénale est déjà une arme d'importance et éviterait que la Haute Administration ne soit dans l'obligation d'être excessivement servile ou parfois spontanément servile à l'excès.