Sondage fourquet

Atlantico : Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce sondage ?

Jérôme Fourquet : Cette enquête montre que le principe controversé et apparemment tabou, à écouter les commentateurs et les dirigeants, sur la sélection à l'entrée de l'université est finalement très majoritairement soutenu par les français. Beaucoup se sont refusés à évoquer cette idée dans le débat public de peur qu'il y ait une véritable levée de bouclier alors qu'il y a bien un large consensus. Celui-ci s'observe dans les différentes catégories de la population. Il n'y a pas de clivage très opérant sur ce sujet.

Il y a des nuances, des divergences d'appréciation, mais ce principe reste globalement très soutenu.

Quels sont les principaux clivages catégoriels ? Comment les expliquer ?

Quasiment 70% des français sont favorable à une sélection sur dossier pour l'entrée en première année en fac. Ce sondage s'inscrit aussi dans un contexte marqué par le fiasco du dispositif APB et le tirage au sort qui était révélé au grand public qui en a pris pleinement conscience après le bac cette année. Ce qui peut expliquer ces chiffres. Un tiers des français seraient tout à fait favorable à cette idée. Il ne s'agit pas d'une adhésion molle. Il n'y a qu'un quart d'opposant.

Il y a tout de même quelques nuances politiques. On voit que cette idée est minoritaire chez la France insoumise. Mais nous sommes quand même à 46% de favorables contre 54%. Donc un sur deux serait favorable. Ensuite on décolle vers des taux beaucoup plus massifs, 70% de favorables au PS, 86% chez LREM et 89% chez les Républicains.

Alors que la rentrée se profile et que la majorité gouvernementale souhaite avancer de manière assez prudente, on voit qu'en l'état il n'y a pas d'hostilité forte à attendre de la part de la majorité silencieuse.

Quand on regarde ceux qu'ils sont encore en cours d'étude? le niveau d'adhésion baisse mais nous sommes encore à 63%. Et sur ceux qui sont âgé de 18 à 24 ans on a 64% de favorables. Dans la jeunesse, seulement un tiers est opposé sur le principe. Ce qui remet les pendules à l'heure par rapport à toute une série de discours qui disait qu'il était impossible d'avancer sur ce type de sujet car ce serait un champ de mine qui exploserait au visage du premier qui s'y aventurera.

Quelles sont les évolutions de l'opinion dans le temps sur cette question ?

On observe dans la deuxième question du sondage concernant une orientation plus rigoureuse qui serait mise en place à l'issu de la première année de fac que les choses n'ont pas bougés en 10ans. 69% étaient favorables en juin 2007 et 66% aujourd'hui.

Cela fait donc dix ans que l'opinion s'avère prête à entendre ce type de discours. Là encore on a des différences politiques avec la France Insoumise d'une part et le Front National d'autre part qui se distinguent un peu. Mais même chez eux il y a une majorité prête à avancer sur ce sujet.