Sondage exclusif : les Français adhèrent de moins en moins à la philosophie de la réforme de l’assurance chômage envisagée par le gouvernement

Atlantico : 48% des Français considèrent que "compte tenu du nombre élevé de chômeurs, il faut baisser le montant des allocations versées aux chômeurs et raccourcir la période d’indemnisation de manière à inciter les chômeurs à rechercher plus activement du travail" soit 6 points de moins qu'en 2014 et 2 points de moins qu'en 2016. Comment analyser cette tendance alors même que la proportion de personnes se sentant menacées par le chômage semble quant à elle suivre une courbe descendante ? Faut-il y voir ici un rappel d'une recherche de protection, de correction des inégalités de la société française ?

Jérôme Fourquet : Premier constat : on est toujours sur une France qui est coupée en deux, à quelques points près. On voit donc que cette question continue de diviser profondément la population française, avec une partie de la population qui peut considérer, selon l'adage, qu'il y a "trop de social en France", et que les incitations à reprendre un travail pour les chômeurs ne sont pas assez stimulantes. De l'autre côté, à peu près la même proportion considère que dans un contexte de chômage de masse, et avec les difficultés du marché du travail, il faut absolument maintenir en l'état notre modèle de protection sociale et d'indemnisation des chômeurs. Donc la messe n'est pas dite sur cette question. On voit aux récentes réactions suite à la saillie présidentielle – l'échange qu'a eu Emmanuel Macron avec un jeune demandeur d'emploi lors des journées du patrimoine – qu'effectivement cette question continue de partager les Français. Néanmoins, il y a une légère tendance qui se dessine : celle qui est en faveur du maintien du niveau des prestations. Comment l'interpréter ? Sans doute par le fait qu'une partie des Français considère que beaucoup a déjà été fait en matière de fluidification du marché du travail, notamment avec la Loi Travail de Myriam El-Khomri, puis les ordonnances, la barémisation des indemnités prudhommales, etc. Le sentiment serait alors qu'il ne faut pas trop charger la barque dans un sens par rapport à un équilibre qui était à peu près trouvé.

On peut sans doute aussi y voir le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est économiquement peut-être un peu moins compliquée qu'il y a trois ou quatre ans, et que pour autant, ça a été beaucoup dit, le chômage ne baisse pas rapidement. Cela peut nourrir chez certains l'idée d'une persistance d'un chômage élevé, y compris en phase de relative reprise économique. Ce qui veut dire qu'il y a tout de même toute une série de problèmes qui se posent, problèmes d'employabilité de ces demandeurs d'emplois, d'inadéquation entre leur formation et les jobs proposés. Il n'est donc pas forcément aussi évident que cela qu'en abaissant simplement les niveaux ou les durées d'indemnisation, on ferait rapidement retourner vers l'emploi ces demandeurs d'emplois. Si c'était si simple, cela se saurait.

Le fait qu'un chômage d'à peu près 9% se maintienne alors que la reprise économique est là a interpellé un certain nombre de Français. C'est peut-être là l'objet du débat qui nous occupe maintenant : dans la société française telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, l'idée que la reprise de l'économie permettrait d'aboutir à un chômage frictionnel de l'ordre de 4-5% ne semble pas vérifiée. Manifestement, les freins au reflux du chômage sont beaucoup plus forts. D'aucuns diront CQFD, il faut abaisser le niveau des prestations, mais d'autres rétorqueront que nombre de chômeurs, pour des raisons X ou Y se trouvent durablement éloignés du marché du travail.

