Sommet UE-Balkans : cette nouvelle déstabilisation de l’Europe qui se profile en ex-Yougoslavie dans l’indifférence générale

Atlantico : Le sommet Union Européenne - Balkans occidentaux se tient ce 17 mai à Sofia à Bulgarie, ​en présence notamment d'Emmanuel Macron. Alors que les Balkans semblent avoir été oubliés au cours de ces dernières années, de nouvelles tensions ont pu apparaître entre les différentes communautés formant la Bosnie Herzégovine. Quelles sont les racines de cette nouvelle crise ?

Florent Parmentier : Alors que le Sommet UE – Balkans jette une lumière nouvelle sur la crise actuelle, il faut observer que celle-ci a des racines profondes et d’autres plus récentes. La construction des Etats-nations modernes dans une région par essence multicuturelle a conduit, à la chute de la Yougoslavie, aux affrontements les plus sanglants en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Avec l’épuisement du système communiste, de vieilles rancœurs sont réapparues, des acteurs mafieux et des entrepreneurs politiques ont joué un jeu trouble, que les accords de Dayton (1995) n’ont pas permis de résorber ; au contraire, le pays, divisé entre une fédération croato-musulmane et la République serbe, ne dispose aujourd’hui que d’institutions dysfonctionnelles.

La partition reste de fait une constante du pays depuis les accords.

Comment caractériser la crise actuelle ? Il y a certes les tensions que nous venons d’évoquer, mais également des manifestations depuis six semaines, « justice pour David », du nom de David Dragicevic, jeune homme de 21 ans assassiné, dont le corps a été retrouvé à Banja Luka, la capitale de la République serbe. Ce mouvement social fragilise la position de Milovan Dodik, président de la République serbe, puisqu’elle illustre le souhait des citoyens d’aller vers un Etat de droit, contre la corruption, le népotisme et de l’arbitraire. Cette contestation peut donc l’inciter à durcir ses positions, sur l’OTAN comme sur les institutions centrales qui ne sont pas mieux considérées par les citoyens.

​Alors que Serbie et Russie soutiennent Milorad Dodik et ses revendications, comment réagissent les européens ? Quelle est le niveau de menace pour l'UE en cas d’aggravation de la situation en Bosnie Herzégovine ? ​Quels sont les pays européens les plus impliqués sur ce dossier ?

Tout d’abord, il faut se rappeler que Milorad Dodik était arrivé au pouvoir en 1998 avec la bienveillance des Américains et des Européens. Cela permet de relativiser la grille de lecture néo-occidentaliste qui voit la main de la Russie derrière chaque contrariété existant en Europe, du référendum catalan à l’essor de mouvements populistes, de droite comme de gauche, dans les élections récentes.

La Bosnie est restée un champ d’influence entre les Européens, les Américains et les Russes, mais pas seulement ; la Chine vient de signer un accord important avec la Bosnie en matière de libéralisation du régime des visas ; dans la fédération croato-musulmane, la Turquie y chasse les partisans de Gülen, mouvement considéré comme terroriste par Ankara, tandis que les pays du Golfe y prennent leurs marques ; la radicalisation islamiste y concerne d’ailleurs une partie de la jeunesse, de manière importante si l’on compare par rapport à la population.