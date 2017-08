Sommet de Paris sur les migrants : pourquoi l’Europe porte une lourde responsabilité dans un phénomène qu’elle considère à tort comme une fatalité

Atlantico : Ce lundi 28 août se tenait le Sommet de Paris, ou Emmanuel Macron réunissait ses homologues allemand, italien, espagnol, tchadien, nigérien, et libyen afin de traiter de la question des migrants. En quoi cette crise migratoire est elle réellement une "fatalité"? En quoi les états européens sont ils responsables de la situation ?

La crise migratoire européenne n’est nullement une fatalité, puisque nous avons affaire à des mouvements de population illégaux d’ordre structurel depuis le début des années 2000, qui varient en volume d’une année sur l’autre, mais dont les flux ne se tarissent pas pour plusieurs raisons, dont le maintien d’un écart de développement significatif entre l’Europe et les autres continents, une démographie qui demeure dynamique dans les pays pauvres, produisant potentiellement des excédents de population jeune, et la persistance du mythe de l’eldorado européen.

Si les dirigeants européens s’intéressaient un peu plus aux questions démographiques, ils auraient pu éventuellement anticiper le phénomène et adapter leur politique migratoire en conséquence, que cette dernière prône plutôt l’ouverture ou la fermeture.

Or, les états européens n’ont rien prévu, privilégiant le court terme, et se sont laissé déborder par l’ampleur des flux, une fois qu’ils sont devenus trop importants pour être gérés de manière efficace sans préparation à l’avance, en l’occurrence à l’occasion de la crise des migrants syriens de l’été 2015. Cette situation témoigne d’une incapacité des états européens à dégager une position commune sur un des grands sujets du moment. En effet, contrairement aux Etats-Unis, l’Union Européenne n’est pas un Etat et n’arrive donc à mener une politique unique, chaque Etat membre ayant sa propre vision des choses et sa propre politique en la matière, avec une tendance à transférer le problème chez son voisin. En gros, c’est comme-ci, le Texas et l’Alabama avaient chacun un point de vue différent conduisant à une politique différente sur le sujet. Or, aux Etats-Unis, cela ne se passe pas de cette manière, l’Etat central mène une politique unique, qui s’impose à tous. C’est l’absence d’un Etat fédéral européen, qui est à l’origine de la situation actuelle.

Du point de vue européen, alors qu'Angela Merkel semble vouloir jouer la discrétion sur ce sujet en pleine période électorale, Emmanuel Macron pourrait être considéré comme le seul "recours" possible pour le gouvernement de Paolo Gentiloni, qui cherche à "relocaliser" au maximum les 93 000 migrants arrivés sur ses côtes depuis le début de l'année. Pourtant, selon la Commission européenne, dans son rapport du 26/07, la France n’accueillerait plus de migrants en provenance d'Italie depuis plus de 3 mois. Que sait on du nombre de migrants arrivés en France depuis le début de l'année, et au cours de ces dernières années, que ceux ci soient arrivés par voie de "relocalisation", ou autres moyens "légaux" et du nombre de personnes arrivés illégalement sur le territoire ? Par quels moyens ?

Nous ne disposons pas de données statistiques fiables concernant les mouvements des migrants, une fois qu’ils ont pénétré sur le sol européen. En effet, si Frontex fait un travail remarquable de comptabilisation des nouveaux entrants par voie maritime ou terrestre aux frontières de l’Union Européenne, étant donné la libre circulation des personnes au sein de l’Union, il est impossible de savoir ce que deviennent les migrants arrivant en Italie par exemple. Restent-ils dans le pays, se rendent-ils plutôt en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne ? Il est difficile de le dire, cela variant fortement selon les pays d’origine. Nous disposons de statistiques a posteriori sur les nouveaux demandeurs d’asile dans les pays d’accueil, mais nous n’avons pas d’information sur la date ou le pays par où ils sont entrés en Europe et leur parcours au sein du continent. En outre, une partie des migrants ne cherche pas à se procurer des papiers dans un premier temps, restant dans une clandestinité totale. En conséquence, nous sommes face à un flou statistique concernant l’immigration clandestine. D’une certaine manière, les migrants se relocalisent tout seul, ils n’attendent pas l’accord des dirigeants européens pour se déplacer au sein de l’Union!