Sommet mondial sur la santé mentale : pourquoi les experts médicaux diagnostiquent une crise internationale sans précédent

Atlantico : Doit-on voir dans ce constat, un échec collectif à répondre à cette crise mondiale de la santé ?

Jean-Paul Mialet : L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) note également que dans des pays comme les Etats Unis et le Royaume uni, le suicide est une des principales causes de mortalité et il tue plus que les cancers digestifs, les cancers du sein et la cirrhose.

Peut-on parler d’échec ? Une chose est certaine : on parle bien peu des dommages engendrés par les troubles mentaux, alors qu’ils représentent une des plus grandes sources de souffrance et de mort. Reconnaissons que, parmi les grandes causes que soutiennent les medias en faisant appel à la solidarité et à la compassion, les maladies mentales figurent bien peu. Certes, les choses évoluent et l’autisme a fait depuis quelques temps une timide apparition. Mais on le présente souvent sous l’angle flatteur du surdoué inadapté, une version hélas rare de ce défaut que manifestent certains enfants à s’inscrire dans la réalité.

De même, le trouble bipolaire est depuis quelques temps très à la mode, sans doute du fait de son côté spectaculaire. Les troubles anxieux et obsessionnels sont l’objet de mises en scène amusantes plus que de vrais débats. Quant à la schizophrénie, elle peut inspirer des écrivains (le Roquentin de Sartre, par exemple) mais elle représente une affection trop étrange et inquiétante pour susciter l’attention des medias.

Ainsi, d’une façon générale, les troubles psychiatriques tendent à être ignorés par l’ensemble des « bien portants ». Et cela peut expliquer qu’on ne s’attaque pas à la maladie mentale en y mettant tous les moyens, comme l’indique le rapport du Lancet. En fait, la maladie mentale est en permanence l’objet d’un paradoxe : elle n’existe pas – au regard des maladies physiques – ou bien elle existe trop – et l’on ne voit alors que des « fous » que l’on rend responsable (bien injustement) de tout ce qui paraît incompréhensible. Au total, la psychiatrie existe davantage comme une menace à l’ordre public que comme une souffrance – un mal : elle est une parente pauvre de la médecine.

En France, nous sommes 2 millions à vivre avec un trouble psychique grave. Selon l'Observatoire du suicide, 8 885 personnes se sont donnés la mort en 2014 (10 000 en incluant ceux pour lesquels il existe une « très forte certitude », mais pas de certificat). Comment appréciez-vous ce chiffre ? Relève-t-il d'un défaut de prise en charge selon vous ?

Ce chiffre est en effet parlant .Quand on sait que les accidents de la voie publique, autour desquels on fait tant de tapage, sont de l’ordre de 5000 décès par an, on mesure combien la psychiatrie a en charge des maladies douloureuses, graves, potentiellement mortelles. Y a-t-il défaut de prise en charge ? Sans doute les psychiatres et l’organisation de la psychiatrie ont-ils leur faiblesse. Sans doute peut-on leur attribuer une part de responsabilité dans ces chiffres douloureux. Mais je voudrais en revenir au regard ambigu que l’on porte sur la psychiatrie et qui ne facilite pas le travail du psychiatre. Vous savez combien on accuse régulièrement les traitements antidépresseurs d’être des médicaments inutiles et dangereux. Bon nombre de mes patients doivent d’ailleurs faire face à des observations, voire des critiques, de leur pharmacien, quand ils présentent leur prescription au comptoir. Et bien, une grande enquête de l’OMS a montré que les dépressions étaient sous diagnostiquées et sous traitées… Où est le hic ?