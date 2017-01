Sommet France-Afrique : quel pré carré reste-t-il après 15 ans d’offensive des Chinois (et d’autres…) de ce qui était notre chasse gardée ?

Atlantico : Quels intérêts français restent-ils encore en Afrique face à la concurrence notamment imposée par les Chinois, les Américains, les Sud-Coréens, etc. ?

Antoine Glaser : Pour comprendre la perte d’influence et des marchés des entreprises françaises en Afrique, il convient de se rappeler que la France et ses entreprises ont vécu une période historique assez extraordinaire, entre les années 1960 et la chute du mur de Berlin.

Durant cette période, la France était totalement seule, et ce sur un marché ultra-protégé, celui des anciennes colonies françaises, le pré carré de l’Afrique occidentale et équatoriale françaises, soit quinze pays parmi lesquels le Gabon ou la Côte d’Ivoire au sein desquels la France contrôlait entre 50 et 60% du marché. Après la chute du mur de Berlin, quand l’Afrique s’est mondialisée du fait de l’émergence de nouvelles puissances, la France a totalement sous-estimé cette montée en puissance. Il faut dire ce qui est : le patronat français était devenu, d’une certaine manière, "paresseux", avec des personnalités implantées de longue date, leurs enfants étant davantage tournés vers l’Asie et les Etats-Unis ; elles constituaient alors la vieille "Françafrique" politique, financière et entrepreneuriale. Outre l’arrivée des puissances émergentes, elles n’ont pas vu non plus l’arrivée des Turcs, et même de leurs propres partenaires européens à l’instar de l’Espagne, de l’Italie ou de l’Allemagne. Sur l’ensemble du continent, cette dernière est devenue le quatrième pays exportateur vers l’Afrique. Quant à la part du marché français à l’échelle de tout le continent, celle-ci est passée de 8 à 4/5% ; dans son propre pré carré, et notamment en Côte d’Ivoire, qui est véritablement le "village gaulois" en Afrique, la Chine réalise les mêmes performances que la France, à hauteur de 17%.

Le business français en Afrique a toujours été très politique, le fil rouge du business étant constitué, au niveau étatique, par l’énergie. Après les années 1960/1962, lorsque la France a perdu ses exploitations énergétiques en Algérie, le pays a trouvé des ressources pétrolières dans les pays francophones du golfe de Guinée comme le Gabon ou le Congo. Elf, qui par la suite est devenu Total, s’est élargi pour s’implanter fortement, notamment en Angola et au Nigéria. Il faut savoir que la France tire aujourd’hui près de 30 à 40% encore de ses importations pétrolières du continent africain. Outre ce fil rouge, pendant très longtemps également – bien qu’on en parle peu – l’uranium du Gabon ou du Niger garantissait du carburant aux centrales nucléaires françaises, mais également, le statut de puissance nucléaire à la France.

Lorsque les parts de marché de la France se sont effondrées en Afrique, ce qui a dominé d’un point de vue du business, est ce que l’on appelle le "business français familial", incarné par ce que j’appelle avec humour la "BBC" : Bouygues, Bolloré et Castel. Dans ces trois cas, on est en présence de personnalités qui investissent leur propre argent et qui, par ailleurs, connaissent bien les élites locales. Ce sont les seuls qui ont réussi à se maintenir, et ce en conservant des positions très importantes. Castel est un grand brasseur de bières dans bon nombre de pays, mais également distributeur d’eaux gazeuses, marché pour lequel ils sont en pole position. En plus des chemins de fer, Bolloré s’occupe actuellement de ranimer des salles de cinéma en Afrique ; c’est ainsi, en quelque sorte, le visage du soft power français en Afrique : avec Vivendi, les 500 000 abonnés perdus par Canal + en France sont en train d’être compensés en Afrique, où Canal + Afrique compte près de 2,5 millions d’abonnés. Ils savent que le marché se trouve là. Si l’on prend l’exemple d’Orange, il faut savoir qu’il y a aujourd’hui plus d’abonnés en Egypte (33 millions) qu’en France.