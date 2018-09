Sommet européen sur les migrations : cet angle mort qui paralyse l’Union derrière son obsession pour le contrôle des frontières

Atlantico : Les Etats et les gouvernements européens se réunissent les 19 et 20 septembre sur la questions de l'immigration. Mais eu delà de la question des frontières, c'est bien la question du modèle d'intégration. Qu'est ce qui empêche l'Europe d'être capable d'inventer un véritable modèle d'intégration ?

Edouard Husson : Fondamentalement, l’Europe ne croit plus en elle-même. Les pères fondateurs des années 1950 mais aussi ces visionnaires que furent, chacun dans son style, Charles de Gaulle, Willy Brandt, Margaret Thatcher, Jean-Paul II, Mikhaïl Gorbatchev, croyaient profondément que l’Europe était une réalité capable de survivre aux idéologies et aux conflits. On met souvent en avant la génération d’Adenauer et Schuman, à juste titre; mais l’on peut dire que les dirigeants qui leur ont succédé ont encore approfondi la compréhension que nous pouvons avoir de l’Europe.

Au fond, il y avait une profonde parenté, au-delà des mots quelquefois différents, entre « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural», le rêve d’organisation pacifiée du continent de Brandt, la « Maison Commune» de Gorbatchev, l’idée pontificale des « deux poumons », occidental et oriental, de l’Europe et le discours de Bruges de la Dame de Fer: tous croyaient à la profondeur historique d’une culture européenne partagée. Une Europe qui se vit comme une culture, une histoire, une réalité organique trouve facilement en elle-même les ressorts du dialogue avec les autres cultures, de l’intégration des individus venus d’ailleurs; et, sûre de ses bases, elle sait aussi dire non: aucune société n’a le droit, si elle veut rester dans le domaine de l’éthique, d’accueillir à la légère des personnes dont elle ne peut pas s’occuper sérieusement.

Les gouvernants d’aujourd’hui se comportent de manière immorale lorsqu’ils ouvrent les frontières à des flux massifs de personnes sans donner à ceux qui vont travailler sur le terrain à l’intégration les moyens de la réaliser. Oui il y a une dignité fondamentale du réfugié; un devoir d’hospitalité. Précisément: l’hospitalité, ce n’est pas « Allez-y, entrez et débrouillez-vous! ». La dignité de la personne devrait nous interdire d’accueillir des personnes pour les laisser ensuite végéter des mois et des mois dans des campements de fortune. Pour paraphraser la célèbre formule de Gide, avec des bons sentiments, on fait de la mauvaise politique.

Il n’y a pas de nouveau modèle d’intégration à inventer: il faut retrouver les fondements d’une attitude proportionnée aux capacités d’accueil; et aux exigences morales qu’implique l’humanisme. Traiter le réfugié, l’immigré, comme mon frère humain implique de le respecter non seulement en l’accueillant mais aussi en le jugeant digne et capable de s’adapter aux lois du pays qui le reçoit.