Sommet de l’attractivité à Versailles : une obsession française qui s’aveugle sur les véritables problèmes du pays

Atlantico : Ce lundi 22 janvier, Emmanuel Macron réunit les grands patrons au château de Versailles dans le cadre d'un sommet de l'attractivité. Est-il possible d'évaluer la part "gâchée" du potentiel économique du pays en la matière ?

Philippe Crevel : De tout temps, nous prenons un malin plaisir à gâcher nos atouts. Notre positionnement géographique qui nous offre de larges façades maritimes, nos terres arables, nos axes de circulation multiséculaire, notre patrimoine historique et environnemental, notre culture, notre présence dans toutes les zones économiques avec nos territoires d’outre-mer aux quatre coins de la planète, nous disposons des moyens pour figurer en tête de nos nombreux classements. Mais, peut-être est-ce trop facile et que nous sommes mus par une volonté d’autodestruction.

De siècle en siècle, nous laissons passer notre tour voire nous préférons sombrer que concourir. Il y a une malédiction française. Notre pays n’a jamais été la grande puissance qu’elle aurait pu l’être. Sous Louis XIV, le Roi Soleil monopolisa la puissance au détriment des provinces, au détriment de la bourgeoisie naissante. Il fit de l’Etat l’alpha et l’oméga du pays et privé l’économie réelle de ressorts. Le pli fut pris et ses successeurs firent évoluer les institutions tout en conservant voire en amplifiant l’étatisation. Napoléon 1er comme le Général de Gaulle considérèrent que le pays ne pouvait être gouverné que de manière verticale, militaire, le préfet n’étant qu’un général civil et encore il porte l’uniforme.

La France a dépensé beaucoup d’énergie à construire un Etat au départ pour se défendre, pour conquérir puis après les deux conflits mondiaux, après la perte des colonies, les pouvoirs publics ont cherché leur légitimité non pas dans l’économie mais dans l’édification de la protection sociale, une véritable réussite au point qu’elle capte plus du tiers du PIB.

La France, c’est l’Etat et c’est un slogan, l’intendance suivra. De ce fait, à l’exception de quelques périodes, sous Napoléon III ou durant les Trente glorieuses, la France et l’économie sont souvent en indélicatesse. Notre pays est passé à côté de la première révolution industrielle du fait de la Révolution ; elle faillit rater à côté de la deuxième ne raison des deux conflits mondiaux et de ses divisions. Pour la 3e, la France a pris du retard du fait d’une gestion publique des plus dispendieuses et d’un relâchement global (temps de travail, éducation, mœurs politiques). La France est un pays de bas et de rebonds. Du fait de sa richesse, de ses atouts, le pays a une capacité à surmonter les épreuves, après la révolution, après 1815, après 1870, après 1940. Le lent déclin que nous connaissons depuis 1981 s’arrêtera-t-il avec l’arrivée d’Emmanuel Macron. Trop tôt pour le dire !

Jean-Yves Archer : Effectivement, le président Macron a décidé de réunir près de 150 chefs d'entreprises étrangères ce lundi, à Versailles. Il aurait pu être opportun de réaliser une sorte de " fertilisation croisée" en réalisant des rencontres B to B entre ces patrons étrangers et leurs homologues français. Après tout, qui de mieux placé qu'un chef d'entreprise hexagonal pour " vendre " notre pays à des groupes en quête d'investissements ?