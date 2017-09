Sommes-nous en train de gagner la bataille contre le cancer ?

Atlantico : Selon un article de The Economist, la lutte contre le cancer serait bien loin d'être achevée. Et pour cause : il n'est pas tant question de trouver un remède - des traitements plus ou moins efficaces existants déjà - mais d'être capable de le distribuer à toute la population. Ainsi, pourquoi la question de l’accessibilité aux traitements anti-cancéreux sera le prochain grand défi à résoudre?

Louis Dubertret : ​Il est difficile de généraliser le cancer. Il existe une multitude de cancers qui nécessitent des traitements différents et de plus en plus spécifiques.Il est ainsi impossible de généraliser les traitements et les soins prodigués aux patients. Dans l'ensemble, la recherche sur les cancers a permis​ beaucoup de progrès avec des traitements de plus en plus ciblés​. Cependant, le problème réside dans le fait que les certains des ​médicaments développés sont trop couteux pour que de nombreux pays puissent en faire bénéficier les patients​ qui en ont besoin.

Il est compliqué d'avoir des chiffres très précis mais on peut estimer que pour 1000 personnes qui sont atteintes d'un cancer, une d'entre elles seulement pourra avoir accès aux soins les plus modernes​. La France est le pays où l'accès aux soins est le meilleur et les français n'en ont pas assez conscience. Il y a, au niveau international ​un problème éthique majeur : il faut développer des médicaments peu onéreux et efficaces. Ces médicaments existent, mais leur marge bénéficiaire est trop petite pour que l'Industrie Pharmaceutique puisse les développer.

Nicole Delépine : L’article de " the Economist " mélange des faits avérés et les espoirs incertains de l’image déformée de la lutte contre le cancer, influencée par l’industrie pharmaceutique et certains affidés. La peur du cancer et des maladies en général est un levier fort de la marchandisation de la santé, pour un marché en plein développement depuis les années 80 et l’arrivée en Bourse des grandes firmes, suivies de leurs multiples fusions, leurs valeurs étant au premier rang des valeurs refuge.

Rappelons d’emblée qu’en France dans les années 90, 75 % des enfants atteints de cancer et plus de la moitié des adultes cancéreux étaient guéris par des combinaisons de traitements locaux associant chirurgie et/ ou radiothérapie et, si besoin une combinaison de drogues anticancéreuses toujours disponibles, et dont les prix sont raisonnables, ne dépassant pas 300 euros par semaine par exemple. L’accès à ces traitements éprouvés efficaces devient un problème devant l’hégémonie des nouvelles molécules ciblées et la désertification médicale et soignante indispensable pour l’individualisation des soins. C’est de ce côté-là que viennent nos inquiétudes de soignants, ne pas perdre notre savoir, et notre savoir-faire, pour courir après des miracles qui ne le sont, le plus souvent que pour la finance. Car qu’est- ce qui empêcherait toute population de bénéficier des innovations, si ce n’était pas le prix indécent de nouvelles drogues ? Mais ce problème est soluble, nous y reviendrons, il s’agit alors de solutions et volonté politique et non médicale.

Ses constatations sur l’inégal accès aux traitements entre pays riches et pays pauvres et sur la prévention du cancer par la diminution de la consommation de tabac sont avérées. Mais prétendre que les remèdes qui guériront le cancer en général et tous les cancers existent déjà relève plus de la foi que de la science.

Le cancer n’est pas une maladie uniforme et surtout s’adapte. Il s’agit d’une forme de course entre les chercheurs et médecins et le cancer qui a toujours existé comme l’examen de momies égyptiennes le prouve n’est probablement pas près de disparaitre. Aujourd’hui, il existe des traitements médicaux combinés capables de guérir certains cancers, mais d’autres tumeurs restent peu accessibles aux traitements médicaux existants ou dans les pipelines des entreprises du médicament, et les rêves de la médecine de précision sont peu susceptibles d’y remédier, au moins à court terme, comme vingt ans d’experience et déjà des centaines de drogues, sont venus nous ramener à la raison, après l’espoir fou de beaucoup d’entre nous, partagé trop tôt avec les patients ...