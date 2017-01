Comment nous sommes confrontés à une génération d'islamistes née des efforts de l'URSS pour détruire l'islam

Atlantico : Quelle a été la relation entretenue par l'URSS avec les populations musulmanes de son territoire, et l'islam en général ? Quel rôle pouvait jouer la religion auprès des populations civiles ? Quel a été le niveau de contrôle, l'influence du pouvoir sur le dogme lui-même ?

Olivier Roy : Tout dépend des périodes historiques. Au début de la révolution bolchévique, il y a eu un discours pro-musulman de la part de Moscou. Ce discours a été illustré par le Congrès des peuples d'Orient à Bakou en 1920.

Au sortir de l'après-guerre en 1918, les bolchéviques ont soutenu les révoltes musulmanes anticolonialistes en Inde, en Turquie et en Iran. Quand l'Union soviétique a repris en main l'Asie Centrale, en 1927, une politique d’éradication a été appliquée. Elle s’est traduite par la fermeture des mosquées, une interdiction des tribunaux appliquant la charia, l'interdiction du voile… Une politique très ouvertement anti-musulmane et d’éradication de la religion s'est alors mise en place. Cette politique s'est calmée au début de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1940 et en 1941 pour l'Union soviétique. Staline a cherché à mobiliser des soutiens dans sa guerre contre le nazisme. Il a alors procédé à la création de muftiahs. On en compte cinq en Union soviétique dont un à Moscou, à Tachkent, à Bakou, au Tadjikistan. Une religion officielle a ainsi vu le jour. Tout était évidement contrôlé par le KGB.

Après les années 1950, Nikita Khrouchtchev a lancé un dégel des relations avec l'islam et a procédé au lancement d'une politique tiers-mondiste de l'URSS. Un islam de façade a été développé pour les pays musulmans du tiers-monde, tout en continuant à réprimer l'islam à l'intérieur de l'URSS. Des candidats muftis ont été envoyés se former à l'étranger dans divers pays musulmans sympathisants comme a pu l’être la Syrie, la Libye mais pas l'Arabie saoudite. Des canaux de communication ont ainsi été ouverts avec l'islam sunnite arabe du Moyen-Orient.

Le pouvoir officiel a eu le contrôle sur un islam officiel et à cassé l'islam séditionel. Il y avait une madrasa, comprenez une école proposée par les Républiques socialistes soviétiques mais pas de mosquées locales. Cela a contribué à créer un décalage entre l'islam d'en haut, officiel soviétique, et la demande religieuse de la population qui a fait qu'un islam populaire s’est constitué et a perduré. Il était invisible, mais pas clandestin pour autant. C'était une culture de vie plus qu'une pratique religieuse. Il y avait des mollahs locaux dans les kolkhozes mais ils n'étaient pas payés comme mollah mais comme des ouvriers des champs. Ils pratiquaient des actes religieux comme les circoncisions, les prières sur les tombes entre autre. Les gens ont continué à avoir une pratique religieuse avec l'observation du ramadan qui se faisait plus ou moins discrètement, la circoncision pour les enfants et les enterrements selon le rite. Quand on étudie les prénoms des gens nés en 1950, on remarque aussi que les nouveaux nés ont eu des prénoms musulmans. Le président ouzbek, qui vient de mourir par exemple, était âgé de près de 80 ans. Il est de fait né sous le régime de l'Union soviétique et s'appelait Islam, Islam Karimov. On pouvait donc faire carrière dans le Parti communiste avec un prénom comme Islam. Le régime soviétique ne voulait pas connaître l'existence d'un islam populaire. L'islam n'a pas besoin de clergé comme l'Eglise orthodoxe pour exister. C'est une religion populaire, un islam populaire qui était pratiqué par les croyants qui respectaient eux-même les rites comme la circoncision, l'interdiction de manger du porc. Les pratiquants avaient une double vie, en tant que membre du parti et en tant que musulmans.

L'islam militant oppositionnel est apparu en 1960. Il n'était pas une importation de l'étranger. Des travaux historiques ont commencé à être menés à ce sujet. Sur le Tadjikistan que je connais pour avoir travaillé dessus, on sait désormais qu'il y avait des madrasas clandestines, très militantes dans les années 1960, 1970. Elles avaient un lien avec le clergé des années 1920. Elles ont été crées et tenues pas les gens qui ont été déportés pendant vingt à trente ans et sont revenus des goulags de Sibérie. Leur libération s’est effectuée dans le cadre du dégel voulu par Khrouchtchev en 1956. Ils ont ouvert ces petites madrasas privées dans leurs appartements. Les occupants apprenaient l'arabe entre eux, relisaient le Coran, les textes sacrés. Ce n'est donc pas vrai de dire que les Soviétiques ont réussi à éradiquer l'islam. La religion s'est maintenue pendant toute la période soviétique.

Dans les Républiques musulmanes comme le Caucase ou l'Asie Centrale, le pouvoir soviétique ne s'étendait pas jusqu'aux petits villages dans les montagnes. Cette vision que l'on a de la société qui est contrôlée par le parti est fausse. C'était peut-être le cas à Moscou mais pas du tout au Tadjikistan. Par mes enquêtes sur place, dans les petits districts, j’ai appris qu’il n'y avait pas de représentants du KGB présents. Le Parti communiste était présent, il était partout, mais pas le KGB. Les membres du parti étaient des locaux qui pouvaient être de très bons musulmans. L'Union soviétique a laissé dans ses marges une société civile à laquelle il ne touchait pas trop, à condition qu'elle ne soit pas trop remuante politiquement.