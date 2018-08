Les “Somewhere” contre les “Anywhere” : comment le nouveau clivage dont s’emparent les dirigeants de la droite française peut-il se traduire en termes politiques ?

Atlantico : De Xavier Bertrand à Laurent Wauquiez, en passant par plusieurs cadres des LR, la droite française s'intéresse de façon marquée au livre de David Goodhart "The road to somewhere" décrivant la fracture politique qui traverse la plupart des démocraties libérales entre une élite intégrée et très mobile "les anywhere", et les "somewhere" représentant des populations plus ancrées, aussi bien dans leurs valeurs que dans leur territoire. Alors que cette thématique semble se faire l'écho du nouveau clivage entre gagnants et perdants de la mondialisation, que peut apporter cette approche à la droite française ?

Comment cette thématique peut-elle être inscrite en termes politiques sur l'échiquier français ?

Christophe Boutin : L’analyse faite par David Goodhart dans sa Road to somewhere, passionnante, fait partie de ces celles, récentes, qui replacent le culturel au cœur des comportements politiques, se refusant à faire de l’économie, dans une approche toujours plus ou moins marxisante, et quand bien même se présente-t-elle comme post-marxiste, la seule, ou au moins la principale explication. Un Christophe Guilluy en France offre la même ouverture sur ces causes profondes que l’on retrouve à l’œuvre dans nombre de bouleversements électoraux récents, que ce soit le fameux vote « non » à la Constitution européenne ou, plus récemment, les deux cas, emblématiques selon Goodhart, que seraient le Brexit au Royaume-Uni et l’élection de Donald Trump aux USA, deux manifestations selon lui de la révolte des « somewhere » contre les « anywhere ». Et l’on pourrait certainement y ajouter les récentes élections hongroises ou, bien sûr, italiennes.

Goodhart distingue donc entre les « anywhere », ceux qui sont « de nulle part », des élites volontairement délocalisées, protéiformes en même temps que semblables en ce qu’elles sont certes coupées de leurs identités d’origine mais respectent les mêmes codes et modes où que ce soit dans le monde, et les « somewhere », ceux qui, au contraire, sont « de quelque part », et qui font du maintien de leurs identités et de leurs valeurs un impératif.

Il faut se garder de certaines caricatures de l’analyse de Goodhart : c’est ainsi que les « somewhere » qu’il décrit ne sont pas crispés sur des reflexes purement défensifs, ce ne sont pas des ultra-réactionnaires incapables d’envisager le moindre changement, mais plutôt ceux pour lesquels on ne saurait évoluer correctement en se reniant, et qui ont avant tout en horreur l’idéologie de la table rase. De même, la division que vous évoquez entre « gagnants » et « perdants » de la mondialisation n’est que partiellement opératoire – sauf à considérer la mondialisation comme devant uniquement se faire par la disparition de toutes les appartenances, par la fusion de tous les peuples et toutes les civilisations en une même entité globale. Mais les « somewhere » ne nient nullement les nécessaires interactions et/ou collaborations qui peuvent ou doivent exister entre les diverses parties de notre monde.