Le sombre bilan merkelien : après Angela, le déluge des politiciens du chacun pour soi

Atlantico : Comment expliquez-vous cette décision de Merkel d'abandonner sa place à la tête du parti ? Cède-t-elle aux pressions qui pèsent sur elle au sein de son propre camp ?

Rémi Bourgeot : Angela Merkel est confrontée à une série de défaites et à une remise en cause généralisée depuis les élections de septembre de l'année dernière. Il y a quelques semaines, elle perdait même le contrôle de son groupe parlementaire au Bundestag, son candidat ayant été rejeté au profit d’un candidat plus conservateur. La situation est devenue intenable, et, plus généralement, on ne peut plus guère considérer que l’Allemagne est gouvernée par une "Grande coalition", comme on l'entendait autrefois, puisque la CDU-CSU et le SPD parviennent tout juste à former une majorité.

On a un contexte d'affaiblissement très marqué et une remise en cause de la ligne politique de Merkel, qui consistait essentiellement à prendre sans cesse des idées à droite et à gauche pour étouffer le débat politique.

Les crispations se sont évidemment concentrées sur la question migratoire et la politique de "la porte ouverte" de 2015, bien qu’Angela Merkel ait, depuis, plutôt inversé sa politique en la matière, sous le coup de la contestation au sein de son camp et de l’envolée de l’AfD. Mais plus généralement se pose la question du mode de gouvernement, marquée par une crise de représentativité démocratique. On a assisté une sorte de pourrissement de la situation politique allemande, à coup de coalitions sans direction. Angela Merkel a continuellement cherché à se positionner à la croisée de tous les courants politiques sans affirmer une véritable stratégie, que ce soit au niveau national ou européen, et s’est de ce fait retrouvée dans l’impossibilité de contrer la contestation qui monte depuis plusieurs années, au sein de l’aile droite de la CDU-CSU en plus de l’envolée électorale de l’AfD.

Elle a été aussi loin qu'elle le pouvait, en se maintenant treize années au pouvoir, à la tête de coalitions diverses. A présent elle abandonne la présidence de la CDU, et annonce également, sans surprise, qu’elle ne briguera pas de nouveau mandat, dans l’espoir que cette déclaration lui offre un répit et lui permettre d’achever son mandat actuel. Cette crise intervient dans le contexte des tensions au sein du parti et des pressions exercées par son aile droite et la CSU, mais la question de la réorientation politique se pose en réalité sous la menace du vide, tant en ce qui concerne le programme que les personnalités. Car personne n'a pu émerger sous Angela Merkel.

En la plaçant il y a 8 mois au poste de secrétaire général du parti, Merkel semble avoir désigné sa successeur en la personne d'Annegrett Kramp-Karrenbauer. La Chancelière a-t-elle encore suffisamment de poids pour imposer sa favorite ? Ne faut-il pas plutôt s'attendre à ce que la CDU profite de la perte de centralité de Merkel pour en revenir à une ligne plus dure ?

Angela Merkel a surtout cherché autant que possible à se maintenir à la tête du gouvernement dans le cadre d’une coalition très affaiblie. Elle a semblé désigner un successeur certes, mais Annegret Kramp-Karrenbauer n'a pas d'expérience véritable au niveau fédéral, et ne s'est pas particulièrement illustrée non plus depuis qu’elle est censée avoir été propulsée par Mme Merkel. Aussi ce choix n'est pas perçu comme particulièrement sincère ni crédible. C'est là un des aspects cruciaux du style de gouvernement d'Angela Merkel que d'avoir empêché d'émerger des figures autour d’elle. Elle a d'ailleurs reconnu elle-même récemment n'avoir pas vraiment été loin dans cette démarche de désignation d'un successeur, puis a expliqué qu’il était même vain d’essayer. Bien sûr, au niveau de la CDU, existent différents courants : Jens Spahn, qui est ministre de la santé et candidat à la direction du parti, en représente un plus à droite. Mais là aussi, il ne s’agit pas d’une figure marquante à même de fixer un cap pour le camp conservateur. On le voit également au niveau de la CSU, la branche bavaroise du bloc conservateur, où Markus Söder essaye d'affirmer un ton plus dur, mais se livre à un surjeu qui risque d’apparaître quelque peu folklorique et insincère, alors qu’il cherche à affirmer une approche plus intransigeante et plus ancrée dans la réalité bavaroise. Il y a donc un véritable vide sur la scène politique allemande, un vide associé à un manque de personnalités marquantes qui pourraient animer et œuvrer à une reconstruction programmatique ou marquer les esprits en termes de stratégie politique.