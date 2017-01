Insee : l’excédent migratoire discrétement mais fortement revu à la hausse

Atlantico : L'INSEE a publié le solde migratoire de la France pour l'année 2014. Le chiffre donné était de 61.000 individus pour l'année 2013. En 2014, ce chiffre a été revu à 106.000 personnes. Est-ce que le précédent chiffre de 2013 n'était pas un peu irréaliste ? Ne traduit-il pas un aveuglement symptomatique de l'administration française en matière de politique migratoire ?

Laurent Chalard : Le solde migratoire officiel de la France étant calculé par défaut à partir des données des enquêtes de recensement, dont les résultats définitifs pour une année donnée ne sont connus que trois ans après (par exemple, pour l’année 2013 au 31 décembre 2016), cela signifie que le solde migratoire affiché par l’Insee lors du bilan démographique annuel présenté mi-janvier pour les trois dernières années précédentes repose sur des estimations dont la fiabilité est très limitée. L’Insee étant de nature prudent, il préfère mettre l’excédent migratoire à un niveau peu élevé plutôt que le contraire.

C’est une sorte de tradition, la sous-estimation de l’excédent migratoire apparaissant comme moins risquée politiquement que le contraire. Rappelons que l’Insee se compose de fonctionnaires, qui ne souhaitent pas faire de vague, qui plus est sur un sujet extrêmement sensible. Plus qu’un aveuglement, il reflète surtout la volonté de ne pas être accusé de faire le jeu de l’extrême-droite, reproche, comme l’a montré la démographe Michele Tribalat, injustifié, qui a été fait par le passé à l’institut. Ce comportement prête à sourire aujourd’hui car qui reprocherait à l’institut statistique allemand de comptabiliser tous les migrants qui sont entrés sur son territoire en 2015 ?! En effet, il est difficile pour les politiques de mener une politique migratoire efficace s’ils ne sont pas informés sur la réalité des flux. En effet, étant donné que l’excédent migratoire de 2012 selon les enquêtes de recensement était très largement à la hausse (+ 90 000 personnes), donc sensiblement plus que le chiffre de + 61 000 personnes annoncé provisoirement pour l’année 2013, l’Insee aurait dû logiquement revoir à la hausse ses prévisions pour 2013 et les années suivantes. Espérons que ce sera le cas pour les estimations du solde migratoire pour l’année 2014, qui vont être publiées bientôt.

Savons nous ce que sont devenues ces personnes à partir du moment où elles sont arrivées en France ? Le gouvernement a-t-il efficacement appliqué sa politique migratoire pour gérer ces personnes ?

Non, nous ne savons pas de manière satisfaisante ce que deviennent les personnes entrant sur le territoire français, dans le sens qu’il n’existe pas un suivi statistique personnalisé et systématique, contrairement à ce qui se fait dans les pays qui disposent de registre de population, où l’on sait très bien où les nouveaux arrivants légaux s’installent. En France, l’information statistique se fait de manière indirecte à travers les recensements de la population, c’est-à-dire plusieurs années après l’arrivée des immigrés en France, sous réserve que les gens soient bien recensés, ou par les services sociaux comme les CAF. Il est donc impossible de pouvoir dresser un tableau global des caractéristiques des nouveaux arrivants et de pouvoir déterminer leur parcours d’insertion professionnelle. Seules des études sur quelques individus existent, mais c’est très insuffisant.