SNCF: le statut de cheminot va survivre au moins jusqu'en 2060

A ECOUTER : En partenariat avec Atlantico, Storiavoce vous propose de découvrir ce roi français emblématique de la Renaissance, un des plus célèbres de notre Histoire. Interrogé par Christophe Dickès, l'historien Didier Le Fur revient sur cette figure emblématique.

A sa création, le FN s’inscrivait dans une histoire très française, trouvant ses racines dans l’anti-gaullisme, entre anciens partisans du Maréchal Pétain et soutiens de l’Algérie française. Aujourd’hui, le parti a perdu cette spécificité pour ressembler aux autres partis populistes européens.

La nomination de Martin Selmayr au poste de secrétaire général de la Commission et le soutien apporté par le SPD à la candidature de Jens Weidmann à la tête de la BCE montrent un renforcement réel de l'Allemagne au plus haut niveau européen.

Les pays "progressistes" envoient moins de femmes étudier les sciences que leurs voisins plus traditionnels. Un paradoxe ?

La cour de justice européenne vient de mettre son nez dans des affaires dont elle ne semble pas mesurer l'ampleur. Derrière un simple accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, c'est un nid de serpents qui l'attend.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nuisance des avions : "On peut soulager rapidement les Bruxellois"

Nord : armé et retranché, un homme se suicide pendant l'intervention du Raid

Coupe de France: revanche PSG-OM, Lyon et son échappatoire

7h36 L'or précolombien offre une vision du luxe au Met de New York AFP

En savoir plus

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Contraint et forcé par le droit communautaire, le gouvernement a néanmoins annoncé l’ouverture à la concurrence. Dès l’hiver 2019, les régions devraient pouvoir confier l’exploitations des lignes locales à un opérateur de leur choix. Le calendrier de mise en place sera toutefois progressif, avec des appels d’offres à partir de 2023 seulement.

Reste à savoir si l’Etat actionnaire sera capable de gérer les évolutions, et notamment de se tenir à l’écart des grands arbitrages qui peuvent plomber ou sauver une entreprise de droit commun.

Il est vrai que les marchés ne se battraient pas forcément pour acheter du titre SNCF. Mais la privatisation aurait précisément permis de faire la vérité des prix. Les cheminots, qui vont nous rebattre les oreilles pendant des mois et des mois sur les innombrables mérites, auraient ainsi vu leurs prétentions ramenées à leur juste niveau.

Pour le reste, Edouard Philippe a limité les dégâts. La SNCF ne sera plus un établissement public de droit privé (EPIC), mais deviendra une société publique. On ne privatise donc pas.

Philippe choisit ici la technique déjà utilisée chez France Telecom et chez Air France. Elle évite des mesures trop brutales pour les personnels en place, mais elle contribue à faire « coller » les anciens statuts à la paroi des changements, et à les ralentir.

Le statut de cheminot devrait disparaître et, avec lui, sa garantie de l’emploi. Mais là encore l’annonce doit être tempérée. La disparition ne sera effective que pour les nouveaux recrutements. Ceux qui bénéficient aujourd’hui du statut conserveront leurs privilèges.

Il y aura donc bien ouverture à la concurrence, notamment sur les lignes régionales, et remise en cause du statut de cheminot. Mais là encore, quelques remarques ne sont pas inutiles.

Certes, on peut comprendre la stratégie du gouvernement dans ce dossier, qui a choisi de curiacer les difficultés et de ne se battre que sur ce qui est strictement utile.

Dans le dossier SNCF, le gouvernement n’a pas choisi la stratégie du choc. Non seulement, les « petites » lignes déficitaires ne seront pas abandonnées, mais les retraites, qui coûtent plusieurs milliards aux contribuables , ne seront pas réformées tout de suite. L’entreprise restera publique. Les partisans d’un règlement global des problèmes (et des coûts inutiles) resteront donc sur leur faim.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres