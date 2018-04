SNCF, Retraite, ISF, CSG ... Macron va peut-être trop vite, mais sans doute pas assez loin

En dépit de la grogne et parfois de la colère, le président de la république a essayé de démontrer sa volonté d’aller jusqu’au bout de ses reformes.

En fait d’après certains proches, il ira jusqu'au bout, pour deux raisons :

-la première est qu’il estime que les Français n’ont pas d’autre choix.

-la seconde est qu’il est reste très mesure, trop mesuré. Ce qui facilite les opérations.

D’une certaine façon, le rythme frénétique des réformes structurelles qui lui est reproché par ses adversaires et par les syndicats, dissimule une qualité des reformes qui ne vont sans doute pas assez loin.

Officiellement, le discours explicatif du président de la République est clair, cohérent, et déterminé.

Il l’avait déplié pendant la campagne et il a fait depuis ce qu ‘il a dit qu ‘il ferait. Mais ...

En gros, le diagnostic qui avait été fait était très pessimiste : la France est gravement malade parce qu’elle a perdu sa compétitivité internationale, elle est donc en risque d’anémie, d’asphyxie et d’appauvrissement) les riches sont partis, les jeunes diplômes aussi et les autres sont au chômage. Depuis son arrivée au pouvoir, il n’a eu de cesse que d’essayer de restaurer la machine économique française pour que les riches reviennent investir, que les jeunes diplômes aient la liberté de créer des entreprises dans l’hexagone et que les chômeurs retrouvent un job.

Pour enrayer le mal français, il a engagé des reformes fiscales, une réforme du droit du travail, une réforme de la formation, il prépare une reforme des services publics et des entreprises nationales, la SNCF, l’hôpital, l’éducation nationale etc. etc., Bref il a ouvert des chantiers aux quatre coins de l hexagone. Les français ont senti les travaux, pour certains ces travaux sont difficiles à supporter et douloureux ... et on ne voit pas très clairement les premiers résultats.

D’ou la grogne et la rogne qui ronge le pays. Mais chose assez étonnante, les observateurs, les analystes lui reprochent surtout d’aller trop vite. Ce à quoi Emmanuel Macron répond que la réforme n ‘attend pas et qu’il faut profiter de la bonne conjoncture.

La critique est assez mince. Elle ne met pas en risque la stratégie économique du gouvernement. Parce que les français n’ont pas de solutions alternatives, il n’y a pas sur le marche politique, une offre cohérente et forte de droite comme de gauche pour challenger l’offre mise en œuvre par Emmanuel Macron. Le président fait le pari que les réformes telles qu ‘elles sont présentées seront assumées par la majorité des français.

Dans ces conditions, la question qu’on peut se poser est de savoir si les réformes proposées vont assez loin. Si, au bout de l’analyse, il n’est pas trop prudent. Emmanuel Macron peut difficilement le dire lui même.

-Sur la SNCF, on ne peut pas dire qu il va révolutionner le fonctionnement. Il ne touche pas au statut des cheminots actuels, il ne touche pas aux petites lignes qui sont déficitaires, il ne privatise pas, il laisse simplement la porte ouverte a la concurrence qui de toute façon s’est déjà glissée dans le fonctionnement d’entreprise, et il va sans doute alléger la gestion du poids de la dette. En bref la réforme met en place des conditions qui devraient permettre à la Sncf de s’adapter, mais sur la durée. La majorité des français ont compris que la SNCF n allait pas s’effondrer après cette reforme.