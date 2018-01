SNCF, RATP, EDF, France Télévisions : les présidents des grandes entreprises publiques ne pourront pas faire de miracle. C’est au gouvernement de prendre ses responsabilités

Arrêtons le massacre ! Il faut sauver le soldat Pepy, tout comme il faudra sauver le soldat Jean- Bernard Lévy, l’électricien en chef. Et même la présidente de France Télévisions sur laquelle tout le monde tire à boulet rouge. A la SNCF, chez EDF ou France télévisions, à la Ratp, n’importe quel incident, du plus petit à la plus grave des catastrophes, n’importe quel dysfonctionnement perturbe les français dans leur vie quotidienne et personnelle.

Et il faut reconnaître que les incidents se sont multipliés depuis quelques années au point de provoquer un réel ras le bol et même de la colère dans l’opinion contre ce qu’on appelait autrefois les services publics.

Pour une raison très simple, le client ou l’usager n’a pas le choix du prestataire. Coincé dans un train en retard ou en panne d’électricité en plein hiver, il n’y a guère de plan B. Il doit supporter. Au mieux, il prend son mal en patience. Au pire, il panse ses plaies.

Et cette colère des clients retombe le plus souvent directement sur le gouvernement et même sur le président de la République. Une catastrophe ferroviaire ou la paralysie d’un réseau EDF pour cause de tempête ont vite fait de devenir un problème politique.

Dans une entreprise privée, normal, quand le client n’est pas satisfait, il peut changer de fournisseur et si l’entreprise en souffre, en général, les actionnaires de l‘entreprise démissionnent les responsables et les remplacent. La sanction est immédiate.

Dans les grands services publics, le pouvoir politique est coincé. Il est pris en otage. Il ne peut pas changer le responsable à chaque incident grave, sinon il aurait changé le président de la SNCF dix fois dans l’année. Il faut d’abord dégager les responsabilités, elles sont souvent collectives, et surtout ensuite il n’a pas sous la main des candidats compétents pour prendre la place. Il y a bien des fusibles pour calmer la fièvre, mais il faut les remplacer et ça n’est pas évident.

Et tous les grands services publics sont logés à la même enseigne. La SNCF est la plus exposée, mais EDF et France télévisions en prennent régulièrement pour leur compte.

Une seule exception, la Poste qui a réussi une mutation inespérée et qui a échappé à la mort par asphyxie sous le poids du digital. Mais il a fallu la force d’un président déterminé (Jean-Claude Bailly), l’aval de l’Etat et l’accord des syndicats.

Mais dans la majorité du secteur public, les conditions de la transformation sont rarement réunies et il existe assez peu d’homme miracle. Avec le président Macron comme avec ses prédécesseurs. On essaie parfois des présidents techniques, et on regrette très vite un déficit de qualité politique. L’inverse est vrai également.

En l’état, il n’y a pas de solutions évidentes. Alors pourquoi ?

Tout simplement parce que les vraies causes de dysfonctionnement sont multiples.

Il peut s’agir d’une catastrophe naturelle qui va stopper les trains en rase campagne en pleine période de vacances. Le public est capable de comprendre ce type d’aléa, sauf qu‘il supporte très mal l’absence rapide d’informations ou la lenteur de la remise en ordre.