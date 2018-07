SNCF : prendre le train avec un vélo, c’est censé être facile. Et pourtant, ça ne l’est pas

Avec 0,2% de croissance du PIB au second semestre de l'année 2018, l'embellie de 2017 est terminée. En cause ? Une baisse significative de la consommation.

Bien plus que les agissements de Monsieur Benalla, ce sont les affrontements au plus haut niveau de l'Etat qui interrogent.

Bonnes feuilles Réindustrialiser la France ? Un doux rêve quasiment impossible à réaliser

Il n’y a plus de place dans le monde pour que tous les grands pays soient de grands pays industriels. L’industrie va donc se concentrer dans les pays qui, soit bénéficient d’un avantage en termes de coûts de production (Chine et autres pays émergents, en Europe, l’Espagne par exemple), soit présentent un avantage en termes de niveau de gamme (Allemagne, Corée du Sud, Japon) avec une concurrence de plus en plus féroce entre les pays autour de ces deux facteurs. Extrait du livre de Patrick Artus et Parie-Paule Virard "Et si les salariés se révoltaient", aux éditions Fayard (2/2).