SNCF : Pourquoi la mise en concurrence ne sera pas le remède miracle

Exercice difficile que de rédiger un rapport avec une liste de questions précises, on limite les surprises mais on n’a pas à s’interroger sur la pertinence des interrogations.

Ayant constaté que la voie du ferroviaire en faisait un "monopole naturel", on répond immédiatement que la concurrence demandée par la Commission Européenne allait permettre de remettre de l’efficacité dans notre système ferroviaire !

Ayant présidé deux monopoles naturels, celui du gaz et du fer, et conseillé le troisième celui de l’électricité jusqu’en 2014, je souhaite que dans le grand remue-ménage actuel sur l’avenir de l’Europe on se réinterroge sur la compatibilité d’un monopole naturel et d’une concurrence efficace. Dans l’électricité sur laquelle je me suis exprimé la semaine dernière nous sommes dans le bazar à la charge du contribuable et du consommateur. La concurrence imaginée par les économistes et la séparation des fonctions dans des sociétés distinctes a conduit à une perte de compétitivité de la France et une désorganisation européenne sans précédent !

Partir une nouvelle fois dans cette dynamique c’est du déni de réalité et de l’aveuglement.

Nous avons un système ferroviaire, imparfait à bien des égards, et plutôt que de faire le diagnostic des réformes passées faites pour obéir aux principes de la déréglementation, on estime qu’il faut utiliser les « vertus de la concurrence ». Le fait de la vouloir, un peu plus loin dans le texte, « réelle et équitable » montre bien que l’on n’y croit guère, on va au bout de l’exercice demandé, mais on connait le résultat : à l’impossible nul n’est tenu .

Personne ne s’étonnera que je propose un autre mode de raisonnement, une rupture, pour ne pas sombrer dans la spirale des échecs à répétition.

Le train cela doit marcher, être à l’heure, assurer les dessertes dans les agglomérations et entre les villes, on accepte les embouteillages des routes, les cohues dans les aéroports, mais le propre du train c’est d’être précis au départ comme à l’arrivée. Lorsque les plaisanteries commencent à fuser sur l’anormalité que les horaires soient respectés, sur le désordre dans les gares, sur l’absence d’informations…le ferroviaire est en danger. La première interrogation doit donc être : pourquoi le système s’est ainsi déréglé ? On observera que chacun a désormais sa réponse et que c’est « l’autre » qui est en cause. D’un système qui fonctionnait avec une sorte d’idéal « cheminot » et qui avait la volonté de faire marcher les trains, on est passé à une séparation des fonctions conduisant à des responsabilités dispersées à travers des hiérarchies différentes et des établissements pour partie antagonistes ! On obéissait ainsi aux règles européennes qui allaient permettre la concurrence, mais on perdait l’esprit de corps qui assurait le fonctionnement. A mesure que le temps passait le « réseau » et les « mobilités » se renvoyaient la balle avec la complicité d’une agence de régulation qui tirait son pouvoir des rivalités.