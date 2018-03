SNCF : pourquoi aucune réforme ne réussira en oubliant "l’identité cheminote" ?

Comme beaucoup de mes collègues, ingénieurs et industriels, il peut m’arriver de réfléchir et même de philosopher tout en lisant et en écoutant les grands professionnels qui avec un brio exceptionnel nous expliquent l’évolution des grands courants de pensée à travers les âges, comme par exemple Raphael Enthoven ou Luc Ferry en ce moment. Mais c’est à travers la lecture d’une interview (Le Figaro 17 Mars) d’un expert incontestable de la rencontre du service public avec le monde entrepreneurial, David Azema, que j’ai fait le constat de mon laconisme et mes insuffisances dans mes propos récents sur l’évolution de la SNCF.

David Azema a travaillé avec moi dans cette entreprise, c’est un péché national qu’il soit banquier, mais sa sincérité dans son affection pour la SNCF est totale et ses propos mesurés, délicats et pertinents. Je vais me hasarder à compléter son analyse en philosophant un peu.

Lors des transformations des entreprises, on doit s’attaquer à des réalités, et le plus souvent aussi à des symboles et il nous arrive d’hésiter. Peut-on conserver le symbole et effectuer les changements nécessaires, peut-on même utiliser le symbole pour aller plus loin dans les réformes, ou faut-il démolir la statue, le roman, le mythe, le fantasme car son existence même est un handicap définitif ? Lorsqu’en 1995 la grande grève des transports ferroviaires a paralysé le pays et que pouvoir politique et organisations syndicales m’appellent pour faire redémarrer la machine, je passe beaucoup de temps à observer et réfléchir malgré la pression du Bercy de l’époque à me faire prendre les décisions qu’ils ont déjà identifiées. L’aveuglement des financiers à ne considérer que leurs chiffres m’a toujours étonné et j’avais pris l’habitude de me méfier de leurs certitudes, si bien que ma première mesure a été de ne céder à aucune de leurs préconisations. J’ai décidé de ne fermer aucune ligne par exemple.

Le grand ressort de cette entreprise est l’identité cheminote, le sentiment d’appartenir à un Grand Corps de défenseurs du rail, le grand secteur public qui permet à la société française d’effectuer des déplacements en toute sécurité et selon un horaire respecté. On est cheminot de père en fils, on rentre dans une sorte de confrérie dédiée au rail et au bien commun. C’est cette identité qui a permis de réaliser des exploits incontestables de transformations technique et commerciale, la vitesse, la régularité, l’accueil, l’informatisation...

Les organisations syndicales ont eu tendance à estimer que cette identité reposait sur le statut des cheminots, statut hérité de la Libération(1945) sous l’influence conjointe du Conseil National de la Résistance et du Parti Communiste (et de la CGT de l’époque). Cependant la définition des métiers et l’organisation des évolutions de rémunération comme du temps de travail n’a plus rien à voir avec ce « roman d’origine » et il a bien fallu accepter une polyvalence comme l’embauche de compétences extérieures face à ce conformisme élitiste qui obligeait de se décider à « rentrer » avant trente ans dans le saint des saints. Sur 160 000 agents de la SNCF il y en a 30 000 qui ne sont pas au « statut SNCF ». Le mythe d’une identité cheminote reposant sur le statut ne tient donc pas, mais il ne tenait pas plus en 1996 qu’aujourd’hui, simplement dans les premiers mois de ma Présidence je n’ai pas considéré que s’attaquer au symbole était prioritaire puisque la réalité nous permettait d’embaucher « hors statut » dans les postes qui nous étaient utiles. Qui sait ce que j’aurais fait si on m’en avait laissé le temps comme promis ? Mais en tous les cas mon engagement profond a toujours été de lever tous les carcans qui empêchent la mobilité et la flexibilité , j’avais trop souffert des chapelles de la science, des cloisons industrielles, des statuts divers qui empêchaient le développement, des formations professionnelles indigentes et des fameuses « branches industrielles « désuètes pour ne pas rechercher la manière de détourner les rigidités. Tout le monde sait que devant un obstacle j’aime mieux ruser et braconner que m’indigner et j’ai donc pendant mon exercice présidentiel tempéré mes propos mais pas mes actions. Mes successeurs Louis Gallois, Anne-Marie Idrac et Guillaume Pepy n’ont pas eu le loisir de trop s’interroger, la frilosité de leur actionnaire à l’égard de la SNCF était telle que je ne sais pas comment ils ont eu la force de rester aux commandes tandis que par ailleurs la « grande politique « les contraignait à TGVifier le pays jusqu’à imaginer des programmes Public-Privé à déficit structurel obligatoire.