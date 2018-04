SNCF : une mobilisation sociale qui reste impopulaire aux yeux d'une majorité de Français

41% des Français approuvent la mobilisation des cheminots, un niveau de soutien limité en comparaison aux mouvements sociaux récents

Erwan Lestrohan : 41% des Français déclarent qu’ils approuvent le mouvement de mobilisation des cheminots contre la réforme du système ferroviaire et de la SNCF souhaitée par le gouvernement contre 58% qui ne l’approuvent pas (1% ne se prononcent pas).

Des clivages générationnels, socioprofessionnels et statutaires. Dans le détail il faut souligner que la mobilisation est majoritairement soutenue par les moins de 35 ans (52%) alors qu’uniquement 28% des Français âgés de 65 ans et plus l’approuvent. Si le niveau d’approbation du mouvement de mobilisation est très supérieur chez les employés et ouvriers (51%) à celui mesuré chez les cadres (33%), on observe également un écart de soutien très important selon la proximité de l’interviewé au service public : 57% des salariés du secteur public approuvent la mobilisation des cheminots, contre seulement 40% des salariés du secteur privé.

Sur le plan politique, la question du soutien à la mobilisation semble réactiver le clivage gauche-droite. Si le contexte récent a pu montrer un certain dépassement du clivage gauche-droite sur les sujets économiques, l’analyse selon la position politique des répondants demeure une clef de lecture très pertinente sur les questions sociales, comme on a également pu l’observer récemment dans les opinions exprimées à l’égard du projet de loi Immigration. Dans le détail, 81% des sympathisants de la gauche soutiennent la mobilisation des cheminots contre 22% des sympathisants de la droite et 35% des sympathisants du Front national. Signe d’un soutien très net de l’exécutif par sa base électorale de référence, seuls 2% des sympathisants LREM approuvent la mobilisation en cours.

Un soutien limité en comparaison à nos mesures réalisées pour les mobilisations sociales récentes. En comparaison aux récents mouvements sociaux, on peut faire l’hypothèse que le principe de la grève « perlée » tout comme la restriction du service en matière de transports nationaux peuvent générer une certaine impopularité du mouvement. Nos mesures passées présentées ci-dessous indiquent des niveaux de soutien plus élevés qu’on l’observe, à l’heure actuelle, pour la mobilisation en cours.

• 50% d’approbation de la mobilisation contre la réforme du Code du Travail du gouvernement Philippe (sondage BVA - La Tribune, septembre 2017)

• 45% à 56% d’approbation de la mobilisation contre le projet de loi Travail du gouvernement Valls (sondages BVA-Orange-Cnews, mars à juin 2016)

• 84% d’approbation du mouvement de protestation des agriculteurs (sondage BVA pour Orange et Cnews, juillet 2015)

• 69% d’approbation des grèves et manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement Fillon (sondage BVA pour Canal+, octobre 2010)

• 65% de soutien à la mobilisation de 2006 contre le Contrat Première Embauche (CPE) du gouvernement de Villepin (sondage BVA pour BFM-Les Echos-Aviva, mars 2006).

Plus loin dans le temps, le soutien et la sympathie à l’égard des grèves et manifestations de 1995 avait oscillé entre 54% et 62% (source : sondages CSA).