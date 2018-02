SNCF, formation, chômage : cette semaine. Emmanuel Macron crée son adaptation sociale de Pierre et le Loup de Prokofiev

Décidément, si Emmanuel Macron ne fait rien par hasard, il va encore cette semaine ne pas manquer d’audace. Après avoir lancé la réforme de la SNCF par voie d’ordonnance, demandé à sa ministre du travail de remettre à plat le projet de réforme de l’apprentissage et surtout celui qui portait sur l’assurance chômage, il va jeudi prochain se joindre à la garde républicaine et raconter le conte pour enfants de Prokofiev, Pierre et Le loup.

C’est gonflé, parce que Pierre et Le loup n’est pas une pièce anodine. Ou plutôt comme tous les contes pour enfants, Prokofiev en a fait une peinture de la société. Il y a du MachiavelchezProkofiev, commechez Macron.

Pierre et le Loup a été créé à Moscou pour le théâtre des enfants afin de les familiariser aux différents instruments de l’orchestre classique.Composéen 1936, l’année des grandes conquêtes sociales en France. Macron a donc très bien compris le message qu’il pouvait transmettre :

D’abord l‘idée de l’orchestre symphonique qui ne fonctionne bien que si chacun joue sa partition, mais à condition qu‘il y ait un chef ou un premier violon qui sache se faire écoute et respecter.

L’orchestre suit le chef et non l’inverse.

Mais ce n‘est pas tout. L’histoire est très simple. Nous l'avons tous écoutée à l’école.

« C’est l’histoire un jeune garçon, petit Pierre, qui, vit dans une maison assez isolée avec son grand-père et quelques animaux de fermes. Un jour, un de ses canards s’échappe de son enclos, pour aller barboter dans la mare voisine. A un moment, Il se querelle avec un oiseau. Ce qui attraire l’attention du chat. Du coup, l'oiseau, alerté par Pierre, s'envole pour se réfugier dans un arbre.

Le grand-père de Pierre demande au garçon de rentrer à la maison, car le loup qui rode pourrait surgir. Pierre attend que son grand père s'endorme et se décide à aller chasser le loup. Parce que le loup est la. Il s’attaque au canard et le mange. Le chat monte se réfugier dans l'arbre.

Plutôt que de s’attaquer frontalement au loup, Pierre prend une corde et, grimpe dans l'arbre. L'oiseau décide d'aller voltiger autour de la tête du loup pour détourner son attention. Bonne stratégie, Pierre fait un nœud coulant avec lequel il parvient à attraper le loup par la queue. »

Alors, racontée comme cela, l’histoire n’a que peu d’intérêt, elle est même très naïve, sauf qu’avec Prokofiev, chacun des protagonistes est joué par un instrument, chacun a un thème particulier (on dirait aujourd’hui des éléments de langage) et ce thème apparaît à chacune de leur entrée, comme une signature.

Alors

Pierre, le jeune garçon est joué par un quatuor à cordes. Les violons incarnent à merveille une certaine candeur, une certaine bienveillance, mais surtout beaucoup de spontanéité. Pierre est cash et courageux.