SNCF et conflits sociaux : l’autre épreuve de vérité, celle pour la droite et l’opposition

Atlantico : Le conflit social actuel est partout présenté comme une épreuve de vérité pour le gouvernement. Mais ne l'est-il pas en fait pour tous les partis ? A droite - de LR à LREM - ce conflit social ne pourrait-il pas enfin clairement permettre aux différentes lignes, en pleines recompositions depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, de bien se démarquer les unes des autres ? La droite semble peiner à trouver sa place.

Christophe Boutin : Comme tout conflit social engagé à la suite de réformes structurelles importantes d’une entreprise, l’épreuve de force met face à face le réformateur – ici l’État – et un groupe d’opposants à cette réforme – ici une partie des cheminots syndicalisés. Nous retrouvons donc sans surprise, convoqué par les syndicats comme par nombre de médias, tout l’imaginaire classique des « grandes grèves » historiques, au premier rang desquelles celles de 1995 qui contraignirent le gouvernement d’Alain Juppé à une reculade restée dans les annales.

Épreuve de vérité donc, et qui dépasse la seule SNCF. Il est évident que si le gouvernement d’Édouard Philippe devait reculer sur ce dossier, il n’y aurait plus de possibles en France que des réformes touchant des catégories sociales qui n’ont pas les moyens de prendre les Français en otage (les retraités pour prendre cet exemple évident), et que toutes les autres (cheminots, chauffeurs routiers, aiguilleurs du ciel, personnel des compagnies aériennes et bien d’autres encore) seraient à l’abri de toute atteinte à leurs « droits » ou « statuts » par quelque réforme que ce soit.

Mais dans un bras de fer l’épreuve de vérité vaut pour les deux participants, et les syndicats ont aussi des questions à se poser. Effectifs étiques, faible participation aux élections syndicales, financement étatique – ou autre - parfois bien opaque, on a certes conscience, puisque partenariat il y a, qu’il faut bien amener des « partenaires sociaux » à « la table de négociation », mais ne maintient-on pas pour cela sous perfusion des momies dont les schémas mentaux datent de temps anciens ? La question peut être posée, et certains syndicats, la CGT notamment, malmenée lors des dernières élections, jouent ici leur crédibilité, et n’hésitent pas pour cela, dans une sorte de va-tout, à tutoyer les limites de leurs droits.

La question se pose en effet non de l’existence de la grève elle-même, un droit que personne ne remet en question, mais de la modalité de celle-ci. Lorsqu’une entreprise en situation de monopole, dont dépend la liberté d’aller et venir de millions de personnes – et, au-delà, leur liberté de travailler – peut, dans certaines zones au moins, s’affranchir des règles du service minimum, cela ne peut que soulever des questions. Or le remplacement par l’entreprise en question d’un mode de transport, le train, avec des cheminots, par un autre mode de transport, le bus, avec d’autres personnels, comme cela a pu être le cas, n’est pas la mise en place d’un service minimum mais, au mieux, d’un service de substitution, et ce alors que les instruments juridiques du service minimum existent.