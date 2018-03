SNCF, chômage, retraite, fiscalité : mais pourquoi Macron n’explique-t-il pas à quoi servent les réformes ?

L’opinion publique est traversée par des courants contradictoires mais difficiles à comprendre. En gros, les sondages nous disent que les français sont plutôt favorables aux réformes. Ils ne sont absolument pas hostiles à l’idée d’une modernisation nécessaire et progressive des structures d’organisation de la société française. Le problème, c’est que, dès que les chantiers s‘ouvrent, on sent que ça grogne dans tous les secteurs et qu’il suffirait de peu de choses pour que la société française se bloque.

La journée de ce jeudi va être décisive, et plus encore la série de grèves perlées préparées par la CGT.

La difficulté tient sans doute en un déficit d’explication sur le pourquoi des réformes. Réformer, c’est donner à comprendre, ça n’est pas alimenter l’incompréhension.

Le gouvernement nous annonce tous les jours une transformation sociale de plus en donnant l’impression qu’il sera jugé sur le nombre de réformes engagées, sur l’épaisseur de son calendrier, comme s’il participait à une course de vitesse. Plus il en fera mieux ce sera. Le président de la République lui-même a fixé un agenda super chargé qui donne aux membres du gouvernement un planning de travail effréné.

La plupart des justifications données tournent toujours autour des mêmes objectifs. Il faut moderniser la France pour l’adapter aux contraintes de la mondialisation, de la concurrence internationale et à la révolution digitale. Accessoirement, quand le Premier ministre et le président de la République sont en forme, ils en viennent à expliquer que le montant du déficit budgétaire entraine une dette publique intenable pour les générations à venir.

Toutes les explications données par Emmanuel Macron et ses ministres tiennent la route et correspondent à la réalité.

Elles apportent aux marchés (financiers) ce que les financiers veulent entendre et à Bruxelles ce que la Commission européenne ou la banque centrale réclame depuis des lustres.

Le problème dans le climat politique, c’est que l’opinion s’est progressivement fermée à ce type de discours. Non seulement, un discours rationnel sur le plan macro économique n’est pas compris parce que non concernant, mais il provoque un phénomène de rejet. D’où la montée des populismes et des extrémismes anti européens.

La gouvernance risque de tomber dans un piège dont elle aurait du mal à sortir. D’un côté, elle déroule un programme de réformes qui doit permettre aux français de profiter de la modernité, de la mondialisation ou du digital, et par conséquent de s’écarter du risque populiste... Mais la façon de leur expliquer est tellement absconde que la réforme devient anxiogène et les pousse vers le populisme.

Le président de la République et ses ministres n'ont qu’une solution, expliquer et démontrer que la politique engagée n’a qu’un but : améliorer le quotidien de Monsieur tout le monde. Du riche pour qu’il puisse continuer de travailler comme du pauvre qui trouvera plus facilement du travail si le riche entrepreneur reste dans l’Hexagone, plutôt que d’aller à San Francisco ou à Montréal.