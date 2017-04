SMS piégés : ces raisons pour lesquelles nos conversations digitales dérapent souvent à notre insu

Atlantico : Les plateformes numériques de communication se sont développées ces dernières années avec l'apparition des messageries comme Whatsapp, Messenger... Ces messagerie ont vu se développer de nouvelles façons de communiquer avec les emojis, les emoticones. Quels sont les messages cachés que l'on peut passer dans les messages que l'on s'envoie sur ces plateformes ? Les silences ont autant d'importance que les réponses. Pourquoi ?

Michael Dandrieux : Nos manières de communiquer les uns avec les autres sont en nombre infini. Deux, cependant, se sont accaparées la plus grande partie de nos échanges : la parole d’un côté ; et de l’autre l’écrit. Nous reconnaissons une place bien moins importante à d’autres formes de communication : ce que nous disons ne nous ressemble pas toujours. Certaines sont conscientes comme le contact des corps, et d’autres sont involontaires comme la grammaire gestuelle. Elles ne nous engagent pas comme la “parole” donnée ou l’ “engagement” écrit.

La sagesse populaire rappelle que “cochon qui s’en dédit” ; on ne peut pas se dédire d’un clin d’oeil ou d’un rouge aux jours.

Mais ces modes de communication n’en sont pas moins fondateurs des rapports que nous entretenons avec nos prochains. Et c’est par eux que passent d’ailleurs toutes les subtilités de la communication, comme les degrés de sincérité, les sous-entendus, et l’implicite. Cependant nous considérons toujours que la parole et le verbe possèdent un contenu dont on ne peut se dédire. Moins peut-être la parole, qui est volant (temporaire et volatile) que l’écriture qui est manent. Et ainsi l’écrit reste le support des contrats les plus sûrs, car on peut prouver ce que vous avez dit.

Dès lors, les “meilleurs” systèmes de communication devraient être ceux qui acheminent les mots écrits sans les corrompre, de l’émetteur au récepteur. Et pourtant, lorsque SnapChat s’est frayé une première réputation, c’était en permettant de diffuser des messages qui disparaissaient. C’est à dire que, d’un point de vue ingénieurial, l’app était moins performante que tous ces concurrents, parce qu’elle ne permettait pas l’archivage ou la recherche par exemple. Elle était donc une version dégradée de ce qui se faisait sur le marché en termes de fonctionnalités. Mais c’est justement ce changement du contexte de communication qui a produit de nouveaux usages. Les images vouées à demeurer sur Facebook et Instagram devaient être léchées, travaillées, cadrées. Mais soudain, une photo qui vivrait 5 ou 7 secondes avait le droit être impulsive, expérimentale, risquée, craft. C’est un premier exemple que vous pouvez comprendre comme ça : SnapChat a recréé les conditions de l’oralité dans un media essentiellement écrit. On pouvait envoyer n’importe quoi puisque même les mots étaient volants, volatiles, comme dans la conversation de tous les jours. Et cela déliait les langues et les pratiques - Snapchat était aussi une plateforme erotico-ludique très commode.