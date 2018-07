SIRHEN, ou comment on a encore enterré un logiciel inadapté (qui nous a coûté cette fois-ci la bagatelle de 320 millions d'euros)

Il sera difficile de ne pas dire que ce projet est un échec total. Aussi bien car il n’a jamais pu atteindre les objectifs fixés mais aussi parce qu’il s’agit d’un véritable gouffre financier !

Pour rappel, le projet SIRHEN soit le système d’information des ressources humaines de l’Education Nationale, devait lancer la modernisation des ressources humaines de près d’un million de personnes.

Jean-Michel Blanquer dit stop

Initialement lancé en 2007, le projet est définitivement abandonné en 2018. Et pour cause, il aurait dû atteindre ses résultats en 2012, soit six ans auparavant. A l’origine, le système RH est complexe, mal organisé et sont plus orientés sur la gestion que sur un pilotage à plus grande échelle.

Le SIRHEN devait alors permettre de n’avoir qu’une seule base de données centralisée.

Mais le projet lancé sous Jacques Chirac va accumuler les déconvenues. D’abord, son budget explose. Initialement, il s’agissait de débourser 60 millions d’euros. En 2018, la note est de…320 millions d’euros !