Simple, humain, profond, magnifique

CINEMA

CHANDA, UNE MERE INDIENNE

Inde. Couleur. Drame de Ashwiny Iyer Tiwari.

Avec Swara Bhaskar, Riya Shukla, Ratna Pathak, Pankaj Tripathi, Neha Prajapati, Sanjay Suri …

LA REALISATRICE

Issue d’une famille indienne de la classe ouvrière conservatrice, Ashwiny Iyer Tiwari convainc, non sans mal, ses parents de l’inscrire à un cours d’art visuel après plus d’un an de conflit.

Astucieuse, elle profite en effet du fait que ce cours est plus axé sur la partie commerciale de l’art pour amener sa mère à croire qu’elle trouvera un emploi “normal” une fois ses études achevées.

Fruit de sa persévérance et de sa volonté, Ashwiny remporte la médaille d’or de l’Université Sophia Polytechnic de Mumbai, sa formation terminée. Elle travaille alors pendant 16 ans comme rédactrice dans l’agence publicitaire Leo Burnett, qui s’occupe des plus grandes marques en Inde et en Asie du Sud-Est, recevant de nombreux prix pour son travail au Festival de New York et à l’événement mondial de publicité et design, The One Show, sans oublier plusieurs Lions au Festival international de la publicité de Cannes.

Eclectique, elle mène parallèlement les activités de scénariste, réalisatrice, rédactrice d’articles pour un magazine de design et, fan de photo, publie un livre de portraits : No Makeup Story.

Personnalité engagée, elle soutient le renouveau de l’art, l’artisanat et le développement de l’autonomie des femmes en Inde.

Mère de deux jumeaux, elle collabore avec son époux, Nitesh Kumar Tiwari, réalisateur indien de renom, comme Directrice Artistique sur ses publicités et longs-métrages.

Chanda, une mère indienne est son premier long-métrage et s’inscrit pleinement dans ses combats.

THEME

Chanda Sahai travaille à la fois comme domestique pour le couple du Docteur Diwan et dans un atelier de tissage pour financer les études de sa fille Apeksha, alias Appu. Mais au grand dam de Chanda, Appu, dont la seule ambition est de devenir servante comme sa mère, passe son temps devant la télé, les jeux vidéo et à jouer avec ses amis Sweety et Pintu.

A l’initiative de la femme du docteur qui lui voue une véritable tendresse, Chanda s’inscrit dans la classe de 3ème de sa fille, sans que personne ne sache qu’elle en est la mère, pour l’obliger à réagir. Doublant ses journées de travail, Chanda se met à apprendre les maths avec le jeune Amar, un copain de classe d’Appui.

Entre honte et colère, Appu accepte alors le challenge que lui fixe Chanda : si elle fait mieux qu’elle en maths, Chanda n’ira plus en classe…

POINTS FORTS

- Osons et assumons la référence : de par son ton alternant humour et sentiments “nobles”, la morale qui le parcourt et sa fin humaniste autant que positive, ce film flirte avec les meilleures réalisations du Franck Capra version grande époque, de Vous ne l’emporterez pas avec vous (1938) à La vie est belle (1946).