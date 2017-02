"Silence, on tourne" : Haudecoeur et Sibleyras au top de la comédie de boulevard

THEATRE

SILENCE ON TOURNE !

De Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras

Mise en scène: Patrick Haudecoeur

Avec Isabelle Spade, Philippe Uchan, Patrick Haudecoeur, Nassima Benchicou, Jean Pierre Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault, Adina Cartianu, Gino Lazzerini,

Musiciens, Patricia Grégoire, Jean Louis Damant, Jean Yves Dubanton

INFORMATIONS Théâtre Fontaine 10 rue Pierre Fontaine Paris 75009 Métro Blanche/Saint Georges Du mercredi au vendredi, à 20h30. le samedi, à 18h et à 21h. le dimanche, à 15h Relâches : les Vendredi 3 Avril / Samedi 11 Avril / Vendredi 29 Mai . Réservations : 01 48 74 74 40 www.theatrefontaine.com

LES AUTEURS

- Patrick Haudecoeur multiplie les distinctions :

Molière du meilleur spectacle musical en 2002 avec Frou Frou Les Bains

Molière de la meilleure pièce comique en 2011 avec Thé à la menthe ou t’es citron,

Plusieurs nominations aux Molières.

Entre autres : meilleur spectacle musical en 2007 pour La Valse des pingouins, jouée plus de 400 fois.

Il cumule l’écriture, la mise en scène, l’adaptation et l'interprétation ! Il est même musicien, en particulier dans ce spectacle !

- Gérald Sibleyras

Auteur d’une quinzaine de pièces, adaptateur extrêmement talentueux- entre autres, Les 39 Marches et Des fleurs pour Algernon, deux grands succès de ces dernières années.

Il collectionne lui aussi les nominations et les distinctions, comme le Molière de la création française pour Un petit jeu sans conséquence.

THEME

L’action se passe dans un théâtre où la scène sert de plateau pour le tournage d’un film et, les spectateurs, de réserve de figurants. Le tournage d’une scène va commencer. Un mari jaloux veut tuer l’amant de sa femme qui se trouve parmi les spectateurs. C’est alors que va se révéler la médiocrité et la paranoïa de tout ce petit monde de bras cassés, à force de situation désopilantes, d’un rythme haletant, de gags improbables et innombrables. L’histoire n’a pas une importance considérable. C’est la manière de combler, dans une action frénétique, un vide de scénario, qui va apporter au contenu de cette heure trois quart de spectacle, une drôlerie que les spectateurs apprécient à sa juste valeur.

POINTS FORTS

1 On est accueilli pendant que tout le monde s’installe, par 3 excellents musiciens dont une femme « batteur », chanteuse, faisant des claquettes, absolument délicieuse… Ses comparses, guitare, banjo, instruments à vent divers sont à la hauteur. Ils réapparaitront pour notre plus grand plaisir plusieurs fois pendant la soirée…

2 Une grande force de ce spectacle est qu’il n’y a pas de petits rôles. Comme chez Anouilh. Tous les membres de cette équipe de tournage, de la Diva à la régisseuse homosexuelle qui terrorise tout le monde, en passant par la maquilleuse transsexuelle, et la midinette de service, qui est en fait une brute, qui troque ses charmes contre un rôle que personne ne veut lui donner, ont la même importance ; ils ont tous des personnalités bien trempées, avec leurs lâchetés, leur mégalo et ils s’en donnent à cœur joie. C’est très équilibré.

Ils sont vraiment tous excellents, à commencer par l’auteur lui-même…

3 Le texte et la mise en scène de Patrick Haudecoeur sont d’une drôlerie rare. On ne peut pas tout dire, mais… quand il va chercher quelqu’un dans la salle pour remplacer l’amant absent, on pleure de rire, et ça dure...

POINTS FAIBLES

Si on n’aime pas l’excellent boulevard, s’abstenir…

EN DEUX MOTS

Il ne faut pas se priver d'une telle soirée, qui devrait être remboursée par la sécurité sociale. Et en plus, aucune vulgarité, quel bonheur…

RECOMMANDATION : EXCELLENT