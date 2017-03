Shinzo Abe à Paris : pourquoi la politique économique menée au Japon devrait intéresser les candidats 2017

Atlantico : Quel bilan peut-on tirer de la politique appelée "Abenomics", menée jusqu'à présent par Shinzo Abe ?

Peter Tasker : L’objectif des Abenomics était de relancer une économie en situation de déflation "post-bulle" depuis le milieu des années 1990. Il s’agissait de proposer un ensemble composé de réformes monétaires, fiscales, et structurelles, mais dont l’enjeu était essentiellement monétaire.

En observant l’économie japonaise aujourd’hui, que pouvons-nous constater ?

L’ "indice de misère" (qui est la somme du taux de chômage et de taux d’inflation) est à l’avant-dernier rang des 34 pays de l’Ocde, devant la Suisse. Le pourcentage de population active actuellement en emploi est à son plus haut historique. Le taux de défaillance des entreprises est au plus bas depuis 20 ans. Et même le taux de suicide a chuté de 30% depuis le pic atteint au début de ce siècle.

Le plus important est de regarder ce qui a pu se passer sur le PIB nominal, qui n’avait pas augmenté du tout entre 1992 et 2012. En 2015, il a progressé de 2.2%, ce qui peut paraître faible, mais cela représente sa meilleure croissance depuis 1995. Ce qui a été suffisant pour permettre au niveau de dette sur PIB de baisser, et ce, pour la première fois depuis que la bulle économique japonaise a explosé en 1990.

Un PIB nominal qui augmente au-dessus du taux d’intérêt est le mécanisme basique d’une relance monétaire. Sans cela, la dette s’accumule de façon perpétuelle, en dépit de toutes les autres politiques que peuvent mener un gouvernement. Ce qui était le cas avant l’arrivée de Shinzo Abe.

Je dirais qu’il reste encore un long chemin à parcourir. Cela a pris un long moment pour que le Japon entre en déflation et cela prendra des années pour en sortir. Plus spécifiquement, l’inflation est passée de -1% à 0.5%-1.5% en 3 années, mais reste encore bien en deçà de l’objectif de la Banque du Japon, qui est de 2%. Bien entendu, aucune autre Banque centrale à travers le monde n’est parvenue à atteindre cet objectif.

Qu’est-ce que les Abenomics ont réellement apporté de nouveau ? S’agissait-il d’une réelle rupture dans la conduite de la politique économique japonaise ?

Les Abenomics ont été une nouveauté en ce que la relance monétaire n’avait jamais été tentée précédemment, même si le Japon était en déflation depuis la fin des années 1990, et a enduré, non pas une, mais deux crises bancaires sévères en 1997 et en 2002. On racontait alors que le Japon était confronté à une situation de "taux très bas" pendant une période prolongée, mais cela n’était pas le cas puisque, comme je le mentionnais plus haut, le taux d’intérêt était bloqué à un niveau supérieur au taux de croissance nominale. Donc, en réalité, les taux d’intérêts étaient trop élevés ! Les gens ont pensé que cette situation allait perdurer indéfiniment, puisque les autorités étaient fatalistes à propos de la stagnation économique. Par exemple, la Banque du Japon est allée jusqu’à proposer une théorie de la "bonne déflation", qui avait pour but de démontrer que la déflation était inévitable et même salutaire.

Sous Koizumi, qui a été Premier ministre entre 2001 et 2006, l’accent a été mis sur les réformes structurelles. Au même moment, le Japon intervenait sans cesse sur les marchés des changes, avec l’autorisation tacite des Etats-Unis, dans l’objectif de promouvoir la compétitivité et les exportations. Dans la période qui a précédé la grande récession de 2008, le Japon a eu des performances raisonnablement bonnes, en surface, mais les forces déflationnistes sous-jacentes sont restées inchangées. Puis, pendant la crise, le Japon a subi une énorme récession de -8% de son PIB. Mais malgré cela, entre 2009 et 2012, l’inertie de la banque du Japon a conduit le Yen à un niveau de 78 pour un dollar.

Abe a changé tout cela. Il a compris qu’une politique à l’allemande, faite d’austérité monétaire et de réformes structurelles ne marcherait pas, et qu’elle était en réalité désastreuse dans une ère de déflation.