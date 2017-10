Une seule vraie solution pour lutter contre les déserts médicaux : revaloriser la médecine libérale

Atlantico : Quelles peuvent être les mesures qui vont être proposées ? Offriront-elles un vrai changement selon vous ?

Les mesures qui sont prises à chaque plans anti-déserts médicaux sont toujours les mêmes et ne répondent pas à la cause réelle. C'est un package de mesure qui fait semblant de mettre du neuf avec du vieux.

On y retrouve des incitations financières. Celles-ci s qui existent déjà et l'on va renforcer ce qui conduit uniquement à des effets d'aubaine pour les médecins installés. Cela ne change en rien le comportement des médecins et n'augmente pas leur envie de s'installer là où les conditions et l'environnement de travail sont tels que plus personnes ne veut y exercer. Tout cela est très coûteux, car beaucoup profitent des plans d'incitations financières. On observe le même phénomène dans les hôpitaux.

Presque 6000 médecins mercenaires sont payés trois fois le salaire normal d'un praticien hospitalier en contrepartie de se rendre dans des hôpitaux périphériques ou plus personne ne veut exercer.

Une seconde mesure, soi-disant révolutionnaire, les maisons de santé pluri professionnelles dont on veut doubler le nombre (174 en 2012, il y en a près d'un millier en 2017). On nous fait croire que cet outil est un excellent rempart contre la désertification médicale, mais il n'y a à ce jour aucune preuve de leur efficacité. C'est un outil qui sert avant tout de contrôle admiratif par les agences régionales de santé. D'ailleurs ce sont avant tout des projets immobiliers : l'ARF subventionne une partie des collectivités locales. Et ces subventions ne sont pas pérennes car au bout de la deuxième ou troisième année, elles sont retirées. D'autre part, ce contrôle ainsi qu'un État d'autres normes qui sont ajoutés ne sont mis en place que dans le but de décourager l'installation de l'exercice libéral.

Si les solutions proposées –les primes à l’installation et les maisons de santé pluri professionnelles –ne produisent que peu d'effet, que doit faire le gouvernement ? Existent-ils d'autres solutions ?

Toute personne qui fait un diagnostic lucide sur la situation démontre aisément qu'on ne s'attaque pas aux causes et que l'on essaie de soigner les symptômes avec des mesures qui ne règlent rien. Il n'a pas trente-six solutions, soit l'État prend ses responsabilités et fonctionnarise l'ensemble de la médecine de ville, soit il accepte les exercices libéraux.

Et c'est justement l'axe sur lequel il faut absolument débattre. Dans une période où l'on constate que le salariat recule dans tous les secteurs économiques, on nous fait croire que l'avenir de la médecine en France est le salariat. En réalité, tout est fait pour décourager l'exercice libéral. On vous incite à venir, mais d'un autre côté, vous n'avez plus aucune liberté, tout est contrôlé par l'agence régionale de santé. Cela ne fonctionne tout simplement pas.