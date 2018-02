"Servir" : L'honneur, le caractère et l'intelligence d'un certain Chef d'Etat Major des armées

LIVRE

Servir

De Pierre de Villiers

Ed. Fayard LU

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THÈME

Les gens heureux n’ont pas d’histoire mais peuvent trouver, comme Lyautey, « la joie de l’âme dans l’action ». C’est ce bonheur à agir, à témoigner et à instruire qui anime Pierre de Villiers au terme de quarante années passées à servir.

Servir, plus que commander, est l’archétype des verbes à l’infinitif qu’affectionnent tant les soldats. Il résume tout : le but, la voie, le moyen, le résultat. Il prouve, ici sans emphase ni ostentation, sa légitimité.

Pour l’occasion, peu de mois après son départ fracassant des armées de la nouvelle ère jupitérienne, il exhibe son grade et porte l’uniforme.

Il aurait pu choisir la tenue de combat des « lettres à un jeune engagé » qui ont ponctué son commandement à la tête de nos armées mais a ciblé un public large, celui de ses concitoyens, conscients que le monde en plein réarmement n’évolue pas vers une paix tranquille, à l’abri des fractures renaissantes de l’Histoire, dans une Europe confortablement installée dans des dividendes illusoires.

POINTS FORTS

Ce livre n’est pas la conclusion d’une « affaire » qui a précipité un jeune président, mal ou plutôt trop bien conseillé, à commettre sa première faute, mais le testament, tourné vers l’avenir, d’un acteur de haut rang, passé par tous les stades du métier, d’une chose militaire qui fait beaucoup parler et peu réagir.

Sans évacuer un possible retour de la guerre à large échelle, l’ouvrage est une synthèse raisonnée et raisonnable de la « problématique » de défense pour une puissance moyenne qui croit encore à sa vocation mondiale par temps de crise. Entre la « paix improbable et la guerre impossible » de Raymond Aron, le monde va goûter de plus en plus aux saveurs amères et aux territoires infernaux de la crise mondialisée.

Le propos dessine en dix chapitres les nouveaux visages du monde, de la guerre, des opérations militaires, de la transformation incessante et inégalée des armées, les efforts à déployer, le partage du fardeau entre alliés, la place essentielle des hommes et l’ambition nécessaire qui sont autant de commandements pour une vraie défense.

Entre les lignes se dévoile aussi la difficulté à installer une relation de confiance – et même de conscience – entre le monde militaire, adepte « de la sincérité du premier degré », et la classe politique peu portée à la détermination, ce « courage du temps long ».

POINTS FAIBLES

Choisir le même titre que les mémoires de Gamelin, généralissime de la défaite de 1940, était un risque tant le mot de Napoléon conserve son génie : « le soldat pense à la mort et le général au jugement ». Servir trouve, ici sans emphase ni revendication, sa substance et sa légitimité