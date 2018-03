Les services de renseignements allemands révèlent au Bundestag que les missiles nord-coréens peuvent atteindre l’Europe

Atlantico : Selon les informations relayées par le quotidien allemand Bild, les services secrets allemands (BND) auraient confirmé aux parlementaires du ​pays que la Corée du Nord était en capacité de frapper l'Allemagne et l'Europe avec ses missiles. Dans quelle mesure ces informations peuvent-elles être confirmées ? Quelles en sont les conséquences pour les européens ?

Jean-Vincent Brisset : On est ici en présence d’une « information » relayée par Bild, le champion de ce que les Allemands appellent « BoulevardPresse », qui se situe entre presse à scandale et presse people.

Plus encore, il s’agirait de « révélations » faites par le service de renseignements allemand au cours d’une audition à huis clos devant des parlementaires, sans autres précisions sur le contexte.

Au-delà des doutes que l’on peut donc avoir sur la validité de l’information, la question est cependant intéressante et mérite d’être posée. En se souvenant que, en dehors des services de renseignement chinois, américains, japonais et russes, il est peu probable que d’autres pays aient des informations fiables sur le sujet. Avant tout, frapper (ou menacer de frapper) l’Allemagne ou un autre territoire européen aurait, pour la Corée du Nord, très peu de justification et encore moins d’utilité, à quelque niveau que ce soit. D’ailleurs, l’Europe n’est pas citée dans les rodomontades de Kim. Par contre, quand on sait que l’obsession de Pyongyang est l’acquisition d’une capacité de frappe sur le territoire américain, c’est la question de portée qui se pose pour donner, au moins, une information concrète. Et (hors Alaska), Europe et Etats Unis sont à des distances équivalentes, moins de 9000 kilomètres.

Une frappe à cette distance est donc théoriquement possible, les quelques essais effectués ces derniers temps par Kim, vrais lancements de satellites ou essais déguisés de missiles à longue portée, le prouvent. Il faut cependant relativiser très largement cette menace. La fiabilité des lanceurs nord-coréens reste très faible et la réussite de la mise au point de charges nucléaires pouvant être embarquées reste à démontrer. Mais, surtout, ces missiles ne sont pas encore indépendants d’un pas de tir en surface et de préparatifs relativement longs. Cela veut dire que, si de tels préparatifs devaient avoir lieu, ils seraient détectés bien avant le lancement. S’ils devaient être considérés comme menaçants, le missile pourrait donc être détruit préventivement. Cette situation devrait évoluer, car il semble que la Corée du Nord travaille activement à la mise au point de missiles stockables qui pourraient être tirés depuis des silos ou, mieux encore, depuis un véhicule TEL (transporteur érecteur lanceur).

Par contre, cette potentielle capacité de la Corée du Nord impacte directement la sécurité des Etats-Unis. Et, si les Européens n’ont pas à avoir de craintes directes, cela reste un problème de niveau mondial.