Nous serons tous des Chinois électriques en 2020

Dans tous les domaines, ceux qui en parlent le plus ne sont pas ceux qui font ni le mieux, ni le plus. La parole entraîne la curiosité, l’action permet la conquête. Au final, celui qui a fait en silence l’emporte toujours sur celui qui a beaucoup parlé, mais peut fait. C’est la Fontaine, toujours. La fable du lapin et de la tortue, 4 siècles après reste toujours aussi valide et pertinente. C’est le cas pour la Chine. Tesla parle. La Chine fait. On en finirait par préférer un Etat dirigiste au libéral capitaliste.

Un comble, quand le but est la domination du monde consumériste. Et pourtant, à l’heure des ruptures, la Chine prend chaque jour, un peu plus l’avantage. Partout. Sur tout.

Non seulement nous avons donné nos usines et nos emplois à la Chine pendant 30 ans. Pour satisfaire une politique coupable de prix bas, traduite en langage politique à but électoral, par le joli mot de « pouvoir d’achat ». Le pouvoir d’économiser à court terme, pour s’offrir le chômage à long terme. De ce point de vue, pari gagné, la thésaurisation a marché... pour la Chine. Elle hérite de la plus grande réserve de devise mondiale, ce qui lui assurerait le contrôle de nos économies occidentales, sans passer par la case départ, puisque c’est elle qui touche à chacun de nos passages. Passage qu’elle finance à coup d’acquisitions stratégiques.

En ce qui concerne les technologies, qui vont révolutionner le monde, la Chine fait mieux. Prendre l’avantage sur les technologies consiste assez basiquement à s’offrir une recherche et développement d’exception, et massive, et à l’expérimenter, puis la vendre sur des quantités énormes afin de baisser le prix de vente à une vitesse telle que vous prenez vos adversaires de vitesse. Le Japon a su le faire. Du temps de la grandeur de Sony. La Corée y parvient, la Chine y règne. La France fait des consultations. Chacun sa méthode. L’Europe bruisse d’un silence qui heurte les oreilles les plus optimistes.

Le plus surprenant c’est la clairvoyance des dirigeants chinois. Et leur pouvoir. A l’heure où chacun monte sur scène en dénonçant le caractère Soviétique d’une politique basée sur des « Plans », les Chinois tracent et retracent, financent et implémentent les leurs. Le plan sans vision et souplesse d’exécution est inutile, voire dangereux. Le plan au service d’une vision est redoutable. Leur méthode est simple : Ils décident, obligent, imposent. Le débat est peu présent, la démocratie des « bobo-lands » Européens s’en trouverait outrée (et cela peut dans nombreux domaines se comprendre, je ne rêve pas un instant de vivre « cuisiné » à cette sauce bien entendu), mais cela marche et va payer.