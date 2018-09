"Nous nous sentons liés aux valeurs chrétiennes : celui qui n'accepte pas cela n'a pas sa place ici". Mais qui a bien pu oser dire ça ?

Vous pensez peut-être que c'est Orban? Le président polonais? Marine Le Pen? Un abominable identitaire ? Un répugnant islamophobe? Ou peut-être même Macron retrouvant ses esprits après avoir heurté le casque de Benalla ?

Vous n'y êtes pas.

Elle –c'est un début de piste- a dit : "Le modèle multiculturel du vivre ensemble a échoué". Elle a dit encore : "les immigrants doivent s'intégrer et adopter la culture de notre pays". De plus en plus déchainée elle a ajouté : "nous sommes en droit d'avoir des exigences envers eux, de leur demander d'apprendre notre langue et de renoncer aux mariages forcés". Et elle a piétiné les valeurs musulmanes avec son : "nous nous sentons liés aux valeurs chrétiennes".

Quant à son "celui qui ne l'accepte pas n'a pas sa place ici" il ressemble beaucoup au "je préfère ma cousine à ma voisine" de Jean-Marie Le Pen. Et il a un air de famille prononcé avec un célèbre slogan d'extrême-droite : "mon pays aimez le ou quittez le".

Donnons maintenant le nom de cette "elle" : Angela Merkel! Son doux rêve du "vivre-ensemble" s'est brisé sur la réalité terrible des assassinats, des délits, des viols imputés aux migrants. Son "modèle multiculturel" aurait pu être viable si elle avait choisit la taille "S" (Small) au lieu de XXL. Quelques dizaines de milliers de migrants c'aurait été parfaitement supportable. Mais la chancelière allemande en a fait rentrer plus d'un million!

Lors de son discours devant les jeunes de son parti elle a quand même oublié deux mots: "meine Schuld" (Mea Culpa en allemand). On a certes le droit de brûler ce qu'on a adoré. Encore faut-il avoir l'honnêteté de reconnaitre que l'on s'est trompé. Nous avons découvert le texte d'Angela Merkel en lisant Le Figaro. Pas une ligne dans Libération et Le Monde. Alors peut-être qu'elle ne l'a pas dit?