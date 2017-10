"Le sens de la fête" : et s'ils atteignaient "Intouchables"?

CINEMA

« LE SENS DE LA FÊTE »

D’OLIVIER NAKACHE ET ERIC TOLEDANO

avec JEAN-PIERRE BACRI, JEAN-PAUL ROUVE, GILLES LELLOUCHE, BENJAMIN LAVERNHE, ETC…

Pierre (Benjamin Lavernhe) et Héléna (Judith Chemla) vont se marier. La fête, champagne, surprises et grand tralala, va se dérouler dans le parc d’un sublime château du XVII ème siècle.

Pour l’organiser, la famille du marié a fait appel à Max (Jean Pierre Bacri), un traiteur qui va s’occuper de tout, du repas, mais aussi du photographe officiel (Jean-Paul Rouve),de l’orchestre et du chanteur -DJ (Gilles Lellouche)…

Evidemment, rien n’ira comme sur des roulettes. Max devra faire face à des imprévus de toutes sortes, qui iront de la tracasserie mineure (l’incompétence de certains extras) à la grosse tuile (le plat principal du repas de noces qui se révèlera avarié)…

POINTS FORTS

- Les films sur les mariages, on connaît, le cinéma en pullule. Ils donnent généralement lieu à des comédies, tournées à hauteur des participants.

Soit, dans le pire des cas, c’est gentillet, soit, dans le meilleur, vachard, la plupart du temps, « volatile ». La singularité de ce Sens de la fête est qu’on y suit l’évènement dans les coulisses, en nous montrant, pour une fois, les gens qui y travaillent et qui, exerçant des métiers différents (cuisiniers, serveurs, plongeurs, chefs de rang, photographes, musiciens, etc…) ne partagent ni les mêmes préoccupations, ni les mêmes besoins, ni le même état d’esprit, ni non plus, les mêmes intérêts. D’une force de tsunami, la comédie va surgir de là, du frottement de ces personnes si différentes, et, en apparence, si imperméables les unes aux autres. Car, entre elles, et parce que c’est inévitable, vont survenir, des énervements, des incompréhensions, des engueulades et même des affrontements.

Tous ces incidents seront d’autant plus jubilatoires pour le spectateur, qu’ils devront rester étouffés, pour ne pas perturber le bon déroulement de la fête.

- N’importe quelle escouade, même la plus hétéroclite a besoin d’un stratège, d’un chef qui va diriger la bataille. Celui qu’ont imaginé Eric Tolédano et Olivier Nakache restera sans aucun doute parmi les plus « grands » du cinéma français de ces dernières années. A la fois, compétent, humain, courageux, débordé, désabusé, naïf, bougon, cocu, optimiste, maladroit, passionné, et aussi, d’une bienveillance à toute épreuve, il est d’une séduction irrésistible.

C’est Jean-Pierre Bacri qui le compose dans son invraisemblable complexité. Totalement immergé dans son personnage, le comédien le joue avec la foi du charbonnier, sans distanciation, avec une sincérité et un engagement désarmants, ce qui le rend tour à tour désopilant, attendrissant, mirobolant.