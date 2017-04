Sens commun : la polémique dont la droite n'avait pas besoin dans la dernière ligne de la présidentielle

Pourquoi Dominique Bussereau s'en est-il pris si violemment à Sens Commun, qualifiant l'annonce faite par François Fillon d'inclure certains de ses membres dans son gouvernement de "faute" ?

Serge Federbusch : François Fillon s'appuie sur l'électorat catholique de province, c'est grâce à lui qu'il n'est pas descendu en dessous de 16%, qu'il n'a pas sombré et n'est pas sorti de la circulation il y a environ trois semaines. Il est obligé de donner des gages à ces militants qui ont aussi organisé en grande partie le rassemblement clé du Trocadéro. C'est un point de passage obligé pour Fillon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est difficile dans une présidentielle d'exclure qui que ce soit. Dominique Bussereau, si je me souviens bien, avais soutenu Juppé.

Ce qui prouve que la coalition autour de François Fillon reste extrêmement fragile et qu'elle sera prête à éclater au lendemain du premier tour s'il n'est pas au second tour.

Ces alliances à droite n'ont-elles pas toujours existé ? Christine Boutin était par exemple déjà au gouvernement Chirac…

Oui, et de toute façon et même ensuite il est normal de s'ouvrir pour former une majorité. Ce que l'on peut dire, c'est que dénoncer Sens commun est stupide. Il serait normal qu'ils fassent parti d'un éventuel gouvernement. Une telle critique prouve qu'ils n'ont pas totalement rallié Fillon et qu'ils préparent un éventuel échec au premier tour pour pouvoir lui dire que c'est parce qu'il a trop droitisé sa campagne qu'il n'est pas élu. Entre autres choses évidemment, avec les affaires… C'est donc déjà l'ouverture du tableau des bouc-émissaires pour la défaite. Cela étant, du côté de Fillon, il est certain que s'ouvrir à Sens commun c'est bien, mais il ne faut pas s'ouvrir qu'à Sens Commun ! Il me semble qu'il le contrebalance en susurrant qu'il prendra François Baroin en tant que Premier ministre.

Baroin est assez laïcard, franc-maçon : il s'agit bien d'équilibrer, comme c'est toujours le cas quand on crée des alliances. Il équilibre donc entre une frange un peu laïque avec une frange plus catholique, plus conservatrice et un peu réac avec Sens Commun. Le fait que les autres refusent cet espèce d'alliance montre qu'ils n'adhèrent que très mollement à l'entreprise et à la candidature de Fillon à quelques jours du scrutin et qu'ils sont prêts à chercher des boucs-émissaires en cas de défaite.

Maintenant ce qui est quand même étonnant, c'est que Sens Commun est – en particulier sur les sujets sociétaux – très à droite. Ce qui peut sembler étrange dans le discours de Fillon, c'est de le voir campé sur des positions et tout à fait fermé à d'autres alliances avec le Front National alors qu'il ne répugne pas à s'allier avec Sens Commun qui sur bien des sujets est plus à droite que le Front National.