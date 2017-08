Séminaire gouvernemental : Macron est en risque de tomber dans le même piège où avait sombré François Hollande

Jean-Marc Sylvestre : Quoi qu’on en dise, Emmanuel Macron est pratiquement devant la même problématique que François Hollande il y a cinq ans. Une fois élu, François Hollande avait bien été obligé de plonger les mains dans le cambouis de la réforme. Mais la réforme ne passait pas. Ses promesses électorales lui étaient rappelées chaque matin par les frondeurs de plus en plus nombreux de la coalition majoritaire et l’empêchaient de lever le petit doigt. Il a, certes, espéré que la reprise mondiale vienne adoucir les effets des restructurations.

La reprise a tardé et il n’a du le maintien du calme social qu’à l’arrosage systématique de la banque centrale qui a fait en sorte que l’économie ne manque pas de liquidités. La banque centrale a conditionné son action à la mise en chantier des sacro-saintes réformes. François Hollande a demandé à Manuel Valls de passer en force. Peine perdue, la gouvernance Hollande a perdu toute légitimité et tout pouvoir.

Emmanuel Macron a lancé son entreprise de conquête sur ce champ de ruines. Le style, même si très diffèrent, et l’absence de scénario alternatif lui ont ouvert un boulevard pour reconstruire une gouvernance et une majorité toute jeune (et toute neuve). N’empêche que le projet restait le même : sortir la France de la crise et la remettre en selle pour participer à la compétition mondiale. Pour réaliser ce projet, il retombait sur les mêmes moyens que ses prédécesseurs. Retrouver de la compétitivité pour regagner des parts de marché et des emplois à forte valeur ajoutée. Mais comme ses prédécesseurs, il se retrouve face aux même contraintes qui font que cette rentrée va s’avérer très risquée.

Un, il lui faut contribuer à restaurer l’équilibre budgétaire pour s’affranchir de la tutelle des marchés et retrouver un leadership en Europe pour compenser le poids du modèle allemand. Deux, il lui faut aussi respecter les promesses principales qu’il a faites pendant la campagne, notamment celle de baisser les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les salariés et les entreprises sans mettre cette baisse à la charge des investisseurs, parce que le modèle français a urgemment besoin d’investir.

Le piège dans lequel risque de tomber Macron, est que, s’il veut rétablir l’équilibre budgétaire et baisser les prélèvements obligatoires, il lui faut s’attaquer à la dépense publique et sociale. S’attaquer à la dépense publique, c’est s’attaquer à l’organisation de l’Etat, à l’allocation des ressources publiques, donc au périmètre de l’Etat. Mais c’est aussi s’attaquer à la gestion du modèle social fondé sur le paritarisme. Donc s’attaquer à la position actuelle des syndicats. Aucun président de la République depuis Valery Giscard d’Estaing n’a osé et pu ouvrir un tel chantier. Emmanuel Macron a non seulement l'ambition de le faire et il semblait convaincu qu’il en aurait les moyens. Il s’aperçoit après cent jours de pouvoir absolument réussis sur l‘expression du pouvoir dans la sphère internationale, cent jours réussis parce que la France a retrouvé son prestige, son image et son poids en dehors de nos frontières. Il s’aperçoit que dans la mise en oeuvre des réformes, la majorité parlementaire, si jeune et si nouvelle soit-elle, ne suffira pas. Il lui faut assumer et affronter le contrepouvoir de la rue, du social, des corps intermédiaires. Il y a des risques de coagulation entre la grogne des insoumis de Jean-Luc Mélenchon, des étudiants, des fonctionnaires et des syndicats qui n‘ont pas intégré l’intérêt qu’ils auraient à participer à la refondation du corps social.