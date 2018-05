La semaine où Emmanuel Macron a vu son projet européen se perdre dans les méandres des institutions de l’Union

Atlantico : Au mois d’août 2017, Emmanuel Macron faisait part de son souhait de voir que le budget européen qu'il appelait de ses vœux "représente plusieurs points de PIB de la zone euro". Ce mercredi 2 mai, Jean-Claude Juncker a répondu à cette demande en ouvrant une ligne de crédit à cet effet, mais de l'ordre de 30 milliards d'euros, soit 0.3% de PIB de la zone euro. Dans le même temps, les annonces faites par le nouveau ministre des Finances allemand, Olaf Scholz a pu être analysé comme étant particulièrement restrictif, notamment sur les questions d'investissement public.

Faut-il voir cette semaine comme un coup d'arrêt du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, qui souhaitait "refonder" l'Europe ?

Christophe Bouillaud : Il faut bien comprendre que les propositions de Jean-Claude Juncker en tant que Président de la Commission européenne s’inscrivent dans le début des discussions sur le cadre budgétaire pluriannuel de l’Union européenne, donc dans le contexte légal et budgétaire existant. Dans ce contexte-là, il propose des modifications effectivement limitées, celles qu’autoriseraient selon lui les règles et pratiques en vigueur. Cette ouverture en direction d’une différenciation entre ce qui concerne l’UE en général et la zone Euro peut donc être vue comme une approbation des idées d’Emmanuel Macron sur ce point.

Par contre, les positions affichées par le nouveau Ministre des finances allemand sont tout à fait inquiétantes pour le projet d’Emmanuel Macron de faire grandir le budget européen. Bien qu’il soit social-démocrate – ou peut-être parce qu’il l’est ? -, il ne cesse en effet de faire son Schaüble en répétant la doxa du déficit zéro, du « 0,0 (Nullkommanull) » pour l’Allemagne. Dans ce cadre (auto-)contraint, il semble aller de soi que l’Allemagne, le plus gros contributeur au budget européen, refusera de toutes ses forces une augmentation de ce dernier dans les proportions voulues par Emmanuel Macron en août 2017. Les plusieurs « points de PIB de la zone Euro » vont du coup rester lettre morte. Logiquement d’ailleurs, car la plupart des autres pays européens ne veulent pas entendre parler d’un budget européen élargi. Ce n’est pas un hasard si depuis l’ère Delors (1985-1995) le budget européen stagne à un montant d’un peu plus de 1% du PIB de l’Union européenne.

Comment expliquer cette intervention de la Commission européenne et de Jean Claude Juncker sur cette discussion budgétaire qui, pour le moment, était restée cantonnée à un débat essentiellement encadré entre Paris et Berlin ? Faut-il y voir une lutte de pouvoir interne ?

Il y a semble-t-il la volonté de Berlin de donner plus de poids au Mécanisme européen de stabilité (MES). Ce dernier n’a pas vraiment un budget pour des dépenses récurrentes, mais des possibilités de prêter des fonds aux pays européens en difficulté, avec des conditionnalités strictes agréés par tous les pays prêteurs. Visiblement, à Berlin, chez les conservateurs, on trouve les services de la Commission européenne encore trop laxistes en matière de réformes structurelles et d’austérité à imposer aux pays récalcitrants au cas où. Il est vrai que cette gauchiste de Commission européenne est responsable devant un Parlement européen pas complètement sourd et aveugle aux pressions populaires et qu’en plus, elle dispose en son sein de services à orientation sociale. Ce sont en effet les propres études de la Commission européenne qui montrent que la manière de gérer la crise économique après 2008 a été défavorable aux classes les moins favorisées, et aussi aux femmes, du continent européen. On voit mal la Commission européenne répéter dans l’avenir ce qui a été faire en 2008-2012. Quoi qu’il en soit de cet arrière-plan, en intervenant, la Commission européenne est dans son rôle de gardienne des traités existants. C’est elle qui doit en effet proposer le budget européen. Il n’y a rien là que de très normal.