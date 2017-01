Selena Gomez et The Weeknd provoquent des tensions à Hollywood

À l'ère de fausses nouvelles et des célébrités plus ou moins floues, il est devenu de plus en plus difficile de faire la différence entre des histoires d’amour bien réelles et de fausses aventures mutuellement bénéfiques. Traditionnellement, le frottement des parties du corps humain peut entraîner l'affection, l'amour ou la procréation. Mais à Hollywood, embrasser sur la bouche peut aboutir à des reproductions donnant une gloire sans fin, grâce aux images suggestives publiées sur Instagram qui finissent par des histoires racontées dans les tabloïds.

Chaque fois que la vie nous paraît vide de sens, nous pouvons nous rappeler les liens qui relient Hailey Baldwin à Justin Bieber, Selena Gomez, Orlando Bloom, Miranda Kerr avant de revenir vers Justin Bieber. Ensuite, nous pouvons nous rappeler l’époque ou Orlando Bloom a frappé Justin Bieber dans l’hotel Cipriani, à Ibiza, et reconnaître que nous sommes dans les sommets.

Bien sûr, les fausses romances, les 'fauxmances' de célébrités ne sont pas toutes de belles aventures romantiques et les paparazzi participent à des séances photos organisées pour montrer le bon profil de Taylor Swift. Pour chaque "heureux" "couple" il y a une écurie d’ex contrariés prêts à publier une capture d'écran sortie de leur iPhone, ou à rendre publique leur propre amourette opportuniste. Au début du mois, nous avons suivi le drame qui a éclaté quand Drake et J. Lo sont sortis ensemble soit comme des amants soit comme des partenaires qui font du business, ce qui a immédiatement poussé Rihanna (RiRi), l'ex de Drake à cesser de le suivre sur Instagram. Soit RiRi a vraiment été énervée (ce qui est improbable, compte tenu de son apathie envers MC anciennement connu sous le sobriquet de wheelchair Jimmy) ou alors elle voulait provoquer un mégabuzz sur les médias sociaux en vue d’une prochaine collaboration avec eux.

La semaine dernière, un autre couple a réchauffé le cœur des amateurs d’amourettes dans le monde entier : la chanteuse Selena Gomez et The The Weeknd (alias Abel Tesfaye) ont été aperçus les lèvres collées à Los Angeles. Les images de Gomez enroulant ses bras autour de Tesfaye en caressant son cou ont inondé les pages Internet habituellement dédiées à Selena, Bieber, et à Hadid. En tant que survivants de précédentes relations amoureuses très médiatisées, Selena et The The Weeknd (The The Weeknd étant sorti avec Bella Hadid) leur liaison était donc prédisposée a provoquer un scandale. Et le scandale, ils l’ont eu, lorsque leurs exs, Hadid et Bieber ont réagi face à cet amour naissant.

Ce rassemblement de gagnants et de perdants des retombées du flirt entre Selena Gomez et The Weeknd nous garanti que 2017 sera une année toute aussi épicée dans ce domaine que 2016

Vainqueur : Bella Hadid

Quand Bella Hadid et The The Weeknd ont rompu, elle était seulement la deuxième soeur Hadid. Maintenant, elle est une icône qui a droit à son propre espace médiatique. La plus jeune des sœurs Hadid a été ajoutée sur la liste de l’élite en décembre dernier, quand elle a fait ses débuts lors du défilé Victoria Secret en se pavanant aux côtés de son ex-petit ami. Pendant que The Weeknd chantonnait, Hadid arpentait la piste serrée dans un corset révélant ses formes.