Ségolène Royale victime du sexisme : oui. Et d’elle-même… mais dans quelles proportions ?

Atlantico : "Ce que je peux enfin vous dire" : Ségolène Royal consacre toute une partie de son livre, paru ce mercredi, au féminisme et semble vouloir s'inscrire dans le mouvement MeToo. "Femmes en politique : survivre dans un monde d’homme" est même le titre de la première partie de l'ouvrage. Qu'est-ce qui, dans cette posture, résulte d'une situation réellement vécue comme une discrimination, et qu'est-ce qui masque ses faiblesses politiques ?

Bérénice Levet : Ségolène Royal se complait dans la posture de la victime, elle aime à se peindre en femme seule confrontée à des « mâles blancs hétérosexuels » hostiles, fatalement hostiles. Ce qui revient à occulter un élément décisif dans le cours de sa carrière politique : le fait que ce soit précisément parce qu’elle est une femme qu’elle a connu cette promotion. N’est-ce pas au nom de la parité, qu’elle est nommée en 1997, ministre déléguée à l’enseignement scolaire par Lionel Jospin, ce Lionel Jospin, qu’elle accable de tous les maux ?

N’est-ce pas parce qu’elle est femme qu’en 2007, lorsqu’elle se présente aux élections présidentielles, elle se voit massivement soutenue par les politiques de gauche certes, mais par les « people », chanteurs, acteurs, Dominique Besnehard, l’agent des stars, devenant pour ainsi dire son « producteur » ? Une femme, présidente de la République, c’était marcher dans le sens de l’histoire… Souvenons-nous des mots de Gérard Collomb en 2006, défendant Ségolène Royal contre Dominique Strauss Kahn, pour l’investiture socialiste aux Présidentielles : «Une femme à la présidence de la République ? Cela correspond à l’évolution de la société ».

Arrêtons avec ce déni de réalité, être une femme aujourd’hui est une plus-value, le « mâle blanc hétérosexuel », pour ne rien dire, s’il est de plus de cinquante ans, est ringardisé! Invoquer son appartenance au sexe féminin pour expliquer ses échecs est une dérobade.

Ségolène Royal « balance », ce livre exhale le ressentiment, il est imprégné d’esprit de vengeance…#metoo lui aurait permis, à elle aussi, de libérer sa parole… Elle parlerait en outre parce que les femmes, et même des hommes, l’ont pressé de parler. Elle livre en pâture, en quelques mots, les hommes qui ont traversé sa vie ! Ségolène Royal se drape ignominieusement – quand on jouit d’une carrière comme la sienne - dans les habits de la victime, et se dérobe en effet à toute critique en mettant sur le compte du « sexisme » - cette clochette pavlovienne dont raffolent les médias manifestement – ses échecs.

Les femmes ont tout à fait légitimement voulu accéder aux responsabilités politiques, or, bon nombre d’entre elles se dérobent à la responsabilité en invoquant le prétendu traitement qu’elle subirait du fait de leur appartenance au sexe féminin. Faire le choix de la vie politique, c’est s’exposer, se risquer, et nul n’est épargné. Les coups peuvent être bas, quiconque entre en politique le sait, et les adversaires font flèche de tout bois.