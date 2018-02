Sécurité routière, nombres de morts et limitation de vitesse : le gouvernement est-il aveugle ou de mauvaise foi…?

Atlantico : Au regard de la progression, après la stagnation observée entre 2006 et 2014, du nombre de kilomètres parcourus annuellement par les Français, peut-on réellement considérer que les routes françaises sont plus meurtrières aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 3 ans ? Quels sont les détails qui permettent d'infléchir le discours du Premier ministre à cet égard ?

Pierre Chasseray : Il n'y a pas de désastre en termes de sécurité routière comme certains voudraient le faire croire. Si on regarde ces courbes de kilomètres parcourus et qu'on la met en corrélation avec le nombre d'accident, on voit qu'on est toujours sur un phénomène de baisse du nombre d'accidents mortels. Là où il faut être honnête, c'est que cette courbe plaide en faveur de l'amélioration de la sécurité routière, mais pas tout à fait en faveur de la France qui connaît une tendance moins bonne que la plupart de nos voisins.

Cependant, et c'est là que vient le deuxième argument, que ce soit les pays qui roulent en vitesse maximale autorisée (Danemark) ou plus haute (Allemagne), ils partagent un point commun : ils font tous mieux que la France.

C'est la preuve qu'on ne peut pas de manière objective dire que la sécurité routière s'est dégradée ces dernières années et on ne peut pas dire que la limitation de vitesse est l'alpha et l'oméga de la sécurité routière, puisque la simple comparaison avec l'étranger nous prouve le contraire.

J'ai été très attentif à la communication de la sécurité routière cette année qui note une augmentation de la mortalité sur le facteur alcoolémie. On a moins d'accidents mortels en automobile, on en a plus en alcoolémie, et l'on répond par une mesure sur la vitesse. J'ai tendance à penser que la France montre son incompétence avec cette mesure.

Il y a deux vecteurs sur lesquels appuyer pour faire bouger les lignes. D'abord l'opinion publique. On ne peut raisonnablement pas prendre une mesure lorsqu'elle est autant décriée. Edouard Philippe a su reculer sur NDDL, je ne pense pas qu'il lui soit impossible de reculer sur un dossier comme celui-ci. Puis il y a un combat d'argument à mener. Il faut faire entendre raison au Premier ministre, qui a mon avis a été placé sous perfusion d'un discours militant anti voitures. Regardez les résultats de l'expérimentation. Personne ne les rend publics pour une raison simple : ils ne sont pas bons. Quand j'entends le délégué interministériel sur la sécurité routière nous dire que "le résultat de l'expérimentation est très bon mais je ne le communique pas", cela me laisse songeur.

Enfin, il y a une notion qui est utilisée par tous les pays nordiques et dont on ne parle pas en France : le différentiel de vitesse entre les usagers. Plus la différence de vitesse entre les usagers est courte, moins il y a de dépassements. Plus le différentiel de vitesse est grand, plus il y a de dépassements. Lorsque vous abaissez la limitation de vitesse certains décident de la respecter bien évidemment et vont se placer aux alentours de 70. Cette vitesse sera considérée comme complètement inadaptée par d'autres qui vont vouloir dépasser. Et c'est là qu'il y a un grand risque pour la sécurité des automobilistes car le tiers des accidents mortels sont des chocs frontaux. Le Danemark en augmentant la limitation de vitesse à 90km/h au lieu de 80km/h n'a pas fait évoluer la vitesse moyenne des conducteurs mais le différentiel s'est réduit. Ceux qui roulaient un peu moins vite ont un peu accéléré et ceux qui roulaient un peu plus vite reviennent dans la légalité et dépassent beaucoup moins. Moins d'écart de vitesse, c'est moins de dépassements, moins de dépassements c'est moins d'accidents et moins d'accidents, c'est moins de morts. C'est pourtant facile à comprendre.