Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme : un projet de loi atrophié

Le projet de loi actuellement en cours de discussion « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », destiné à accompagner la sortie du pays de l’état d’urgence dans lequel il se trouve depuis le 14 novembre 2015, oublie ainsi le maillon essentiel de la chaine sécuritaire. La seule disposition concernant les policiers municipaux qu’il contient vise à les transformer en auxiliaires de la police nationale ou de la gendarmerie pour aider à filtrer les accès et fouiller les véhicules dans des périmètres circonscrits, à l’instar des agents de sécurité privée.

C’est dérisoire. Et cela se pratiquait déjà.

Or, les polices municipales, qui sont devenues des services très qualifiés, sont en première ligne, présentes en cas d’attaque terroriste dès les premières minutes, si cruciales.

Hélas, par conformisme, le projet de loi du Ministre de l’intérieur, actuellement examiné au Parlement, oublie cette dimension essentielle de la lutte anti-terroriste. Pourtant des mesures simples, efficaces et respectueuses des principes de l’Etat de droit, permettraient d’améliorer considérablement la protection des populations au risque terroriste sans surcoût budgétaire, simplement en renforçant les capacités légales de travail des polices et services municipaux.

Un constat : les Communes sont incontournables en matière de lutte contre le terrorisme

La triste réalité le prouve. Aujourd’hui, la Police municipale, outre sa vocation de proximité et d’îlotage, est aussi devenue par nécessité service d’intervention d’urgence et de secours. Ses agents sont souvent les primo-intervenants sur des situations de crise grave. Au cœur de ces évènements, parce que les premières minutes d’une attaque terroriste sont les plus meurtrières, les policiers municipaux d’une part doivent sécuriser les sites et tenter de neutraliser les assaillants, d’autre part sont des cibles très exposées. Parallèlement, leur niveau de formation juridique, administrative et opérationnelle, de même que leur équipement, ont considérablement progressé ces dernières années. Par exemple, à Cannes, les deux cents policiers municipaux, tous armés, bénéficient de cinq fois plus de séances d’entrainement et de formation au tir que l’exigence légale qui s’applique à la police nationale.

Dans un autre registre, les aménagements de sécurisation des espaces publics sont réalisés par les communes. De même, les stratégiques centres de protection urbains (CPU) sont financés et pilotés par les mairies. Ils n’en sont pas moins devenus indispensables aux autorités judiciaires, donc à l’Etat. A Cannes, les images des 557 caméras - réseau de vidéoprotection le plus dense de France - sont fréquemment utilisées dans le cadre des missions relevant de la police judiciaire (vols, braquages, accidents, agressions, etc.) et ont valeur probatoire.

En outre, force est, malheureusement, de constater que l’Etat régalien, hormis lors de grands rassemblements, est de moins en moins présent sur le terrain, avec des moyens humains et matériels aléatoires. Les méritants policiers nationaux comme les fonctionnaires de Justice sont souvent sous-équipés et en sous-effectifs. Ce phénomène est profond et s’accentue depuis deux décennies, y compris ces derniers mois.