Sécurité des centrales nucléaires : la dérive anti-démocratique de Greenpeace

Le 22 mars dernier, à l’occasion d’un débat en commission parlementaire sur la sécurité des centrales nucléaires, la députée Perrine Goulet (LREM) a tenu des propos qui ont fait bouillir l’organisation écologiste Greenpeace : « Pourquoi nous ne ferions pas, un peu comme aux Etats-Unis, avec une sécurisation par mirador, et une possibilité effectivement de ne pas se poser de question, et quand il y a une intrusion, de tirer ». Concernée au premier chef par ces intrusions illégales dans les centrales, Greenpeace a aussitôt annoncé son intention de porter plainte pour « incitation au meurtre ».

Un mois plus tard, c’est chose faite : l’organisation vient effectivement de passer à l’acte. On imagine que, s’il a fallu un moispour prendre cette décision, c’est que le sujet a dû susciterd’intenses débats internes. On comprend pourquoi : avec une telle plainte, n’y a-t-il pas le risque de se ridiculiser, ou pire de scandaliser ?

Le fait que Greenpeace ait finalement assumé de courir un tel risque incite à prendre au sérieux cette décision. Et effectivement, loin d’être folklorique, celle-ci en dit certainement long sur une certaine idéologie qui prévaut dans les cercles militants.

En disant cela, il ne s’agit pas de se lancer dans un dénigrement facile de Greenpeace. Quoiqu’on en pense, une association comme celle-ci a toute son utilité. Comme toutes les organisations engagées dans la défense d’une cause, Greenpeace peut apporter une voix, une manière de voir le monde, de poser les problèmes, et contribuer ainsi à la vitalité démocratique. Les tentatives d’intrusion dans les centrales sont évidemment très discutables, mais on doit admettre qu’elles ne sont pas en soi dénuées de tout intérêt : si on est optimiste, on retiendra qu’elles ont pu démontrer l’absence de véritables failles dans la sécurité des centrales (puisque les activistes ne sont pas parvenus à accéder aux endroits stratégiques ou sensibles), sinon on dira qu’elles ont permis de pointer les limites des dispositifs de sécurité, forçant ainsi les responsables à vérifier leurs protocoles, à envisager d’autres scénarios de crise, à trouver de nouvelles parades.Tout ceci n’est pas négligeable : aucun système de sécurité n’est infaillible et il est toujours bon de savoir se remettre en cause.

Le problème est cependant que les actions de Greenpeace ne sont pas menées dans un esprit positif et constructif. Le but des militants n’est pas de contribuer à améliorer ce qui existe :il s’agit juste de démontrer que le roi est nu, que la sécurité est illusoire, bref que les centrales doivent être fermées. Les opérations d’intrusion ne sont pas menées de bonne foi : elles relèvent d’une démarche engluée dans une vision idéologique dont la finalité n’est pas le progrès. Le but n’est pas d’engager un débat sur l’optimisation de la sécurité : pour Greenpeace, nul besoin de réfléchir sur la manière de contrer les éventuelles menaces. Les jeux sont déjà faits, il n’y a donc rien à discuter. Le nucléaire est un mal en soi, et ce mal doit être éradiqué. Il ne s’agit pas de chercher les solutions pour résoudre un problème, il s’agit de se débarrasser du problème.