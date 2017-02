Sécurité : les chiffres qui ne trompent pas sur les intentions des Français mais que certains de nos politiques semblent ne pas vouloir regarder

Ce film a pour réalisateur, scénariste et producteur Benoit Hamon. Et sur chaque mètre de sa pellicule, il y a des flammeset du sang.

Décider & Entreprendre lance le Predicto, un outil de mesure sémantique sur Twitter, qui permet d’évaluer les courbes d’adhésion à chaque candidat à la présidentielle. Predicto tournera jusqu’à la présidentielle en temps réel pour dévoiler les grandes tendances électorales. Lancé hier à 18h, il montre que Marine Le Pen continue sa campagne en tête, et que la stratégie de Mélenchon est aujourd’hui en situation délicate par rapport à Benoît Hamon.

Bénéficiant d'une image de sérieux et d'honnêteté quasi unique dans le paysage politique français, François Bayrou devra cependant faire face à plusieurs problèmes dans le cas où il se porterait candidat à la présidentielle de 2017 : la candidature d'Emmanuel Macron, mais aussi la fragmentation de son socle électoral, à savoir les régions de l'Ouest et du Centre.

L'agence de Santé publique France a publié son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Elle révèle que chaque années, ce sont 18.343 femmes et 13.003 hommes qui meurent d'un accident vasculaire cérébral. Les femmes restent majoritairement touchées. Des activités physiques permettent cependant de réduire les risques.

Le dernier film de Lucas Belvaux est vraiment une réussite exceptionnelle, à la fois par la résonance du sujet traité, la manière dont il est réalisé, et la présence d'Emilie Duquesne, formidable de simplicité et de vérité.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Morin (NC): l'attitude de Bayrou relève de l'"objet non identifié"

Brit Awards: David Bowie, nostalgie et diversité

Une ONG en faillite à cause de la Suisse

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.

Cambriolages (souvent, par des clans criminels itinérants), des "bandes organisées qui pillent des dizaines de domiciles et s'évanouissent dans la nature".

Mais il y a loin du connu au vécu. En réalité, pour l'enquête annuelle de "victimation" Cadre de vie et sécurité (CVS), il y a en France, ces dernières années, quelque 1,1 million de victimes de telles violences physiques , 3 000 par jour.

Le fautif de l'insécurité ? La justice (BFMTV, 26/01/2017). Selon L'INSEE et sans cesse depuis 2014, 63% des Français la trouvent " peu ou pas satisfaisante ". 64% en 2016. Mais à presque 60%, ces sondés sont "satisfaits ou très satisfaits" de la police et de la gendarmerie .

Et ceux se disant "de gauche" ? A peine moins (entre 24% et 8%).

Notons ici que les éternelles "explications" de la presse gauche-caviar Niel-Drahi, qui envahit sans doute 70% de l'espace médiatique (discriminations... manque de mixité... encore plus de social) sont négligées par les Français (15% à 7% des sondés).

• (Ifop-Le Figaro, février 2017) Les Français voient d'où émane l'insécurité : des banlieues, jugées à 82% "plus violentes que le reste du pays" . Des "territoires perdus de la république" (58% des sondés), du fait de bandes criminelles (52% des sondés).

