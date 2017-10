Sécurité au quotidien : le redoutable défi dont peine à s’emparer le gouvernement

Car - coup de tonnerre dans un ciel bleu - voilà que, suite aux "dysfonctionnements graves" à leur préfecture, suivis de l'assassinat de deux étudiantes à la gare Saint-Charles de Marseille, M. Collomb limoge sec le préfet du Rhône et son secrétaire général.

Virer un poids-lourd de la préfectorale ! Annoncer des sanctions et sévir ensuite ! Inouï. Pas une seule fois, un tel châtiment n'est tombé sous le mollasson M. Hollande. Et si un préfet sautait sous M. Sarkozy, c'était par énervement présidentiel, suite à quelques sifflets.

Qu'on pardonne à un criminologue de citer des criminels : jadis, les Brigades rouges signaient ainsi leurs textes : "Tues-en un, tu en effrayes cent". On imagine l'effroi des hauts fonctionnaires. Un ministre doté d'autorité ! On en avait perdu l'habitude.

Or de l'autorité, il en faudra au ministre de l'Intérieur, car en France, a sécurité au quotidien est mauvaise et ce que vivent les Français en matière de crime, inquiétant.

D'abord, le discours officiel sur la sécurité. Avant même son élection, M. Macron affirme que la police de proximité est la panacée. Nulle offre de preuve, c'est ainsi. D'où vient ce diagnostic ? De quelles données ? Au bout du compte, la police de proximité répond-elle bien aux besoins de la France ? Mystère.

Or ce qui provient du terrain, ce qui remonte des tribunaux, commissariats, casernes et prisons ; les données criminologiques disponibles, suggèrent un autre diagnostic, une autre perspective. Voyons d'abord les éléments criminologiques ; puis les pistes possibles.

• Les infractions les plus traumatisantes, en France métropolitaine

Commençons par observer le réel criminel, dans ce qu'il a de plus grave.

VOLS AVEC ARME ("braquages"). En réalité, il s'en commet en France 10 000 par an : tout est braqué dans la France de 2017, même des maisons de retraite ! L'Intérieur dit ± 8 000, mais au quotidien, maints braquages (des crimes) sont "dévalués" en vol avec violence, délits perdant ainsi leur juste place dans la statistique. 10 000 par an, c'est énorme - deux fois plus par an, montrent les statistiques Eurostat, que chez nos voisins à taille et population comparable (Allemagne, Royaume-Uni, etc).

Selon les données récentes de notre base documentaire, 57% de ces braquages sont commis par plusieurs individus et relèvent bien du crime organisé (groupe stable, partage des tâches et du butin). A noter aussi les attaques d'hôtels voisins d'aéroports (surtout Roissy) par des bandes prédatrices, pour y piller des touristes circulant en autocar.

VOLS AVEC VIOLENCE, à jet continu, notamment les arrachages de montres de luxe et de bijoux, dans les beaux quartiers de Paris, sur la Côte d'Azur, etc.

BRAQUAGES À DOMICILE ("home jackings"), parfois plusieurs par nuit, dans le Nord et l'Ouest de la France : pillage de domiciles (biens de valeur, voitures, etc.).

VOLS PAR RUSE (ou "à la fausse qualité") explosion de ces vols ciblant des gens âgés ou fragiles. Faux policiers, faux agents de l'EDF, des douanes ou des eaux, faux plombiers , etc. Ils frappent chaque jour, partout en France aussi bien à Paris, Nantes ou Limoges que dans de petites villes (récemment : Flers, Chamalières, Château-Thierry, etc.).