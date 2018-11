"Les secrets du vin" : à déguster sans modération

LIVRE

LES SECRETS DU VIN

d'Yves-Marie Bercé

La librairie VUIBERT

350 pages

22,50 €

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

A travers les vignobles des provinces de France et de quelques autres parties du monde, Yves-Marie Bercé évoque l'histoire du vin, de l'âge du bronze à nos jours, en 30 courts chapitres qui entrelacent, avec subtilité, rigueur historique et scientifique, sens du sacré, anecdotes savoureuses, joyeusetés poétiques et aventures au long cours.

Les secrets du vin nous dévoilent les caves d'Henri IV, de Versailles, de Balzac, de la reine Victoria et ainsi que celles des tavernes et des maisons privées de Londres, Paris, Boston et Buenos Aires.

Yves-Marie Bercé nous dévoilent encore les évolutions des terroirs, de leurs paysages et de leurs productions, si dépendants des modes et des contingences qui évoluent au gré des stratégies et des rivalités commerciales, diplomatiques, politiques.

POINTS FORTS

La plume et le talent de conteur d'Yves-Marie Bercé.

La clarté des analyses historiques et techniques.

La passion personnelle d'Yves-Marie Bercé pour l'art du vin.

La bibliographie commentée.

POINTS FAIBLES

Je n'en vois pas.

EN DEUX MOTS

Une histoire du vin formidablement documentée et délicieusement pointée de l'humour, élégant et pince-sans-rire, d'Yves-Marie Bercé.

A lire et à offrir.

UN EXTRAIT

« Révéler un peu d'histoire, c'est souligner l'originalité des produits contemporains et contribuer à faire mieux goûter les couleurs et les bouquets des vins que vous aurez tout à l'heure dans votre verre. Ces trente petits chapitres ont l'ambition d'éveiller la curiosité érudite des amateurs, d'ajouter les plaisirs de la lecture à ceux d'un repas arrosé. En bref, il s'agit d'instruire les buveurs et de les inviter à vérifier ces enseignements le verre à la main. »

L'AUTEUR

Yves-Marie Bercé, membre de l'Institut à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et professeur émérite d'histoire moderne à la Sorbonne, a publié, entre autres sujets, de nombreux ouvrages de référence sur les révoltes populaires de l'époque moderne.

Originaire de la région de L'Entre-deux-mers, proche de Bordeaux, Yves-Marie Bercé signe ici un livre personnel et attachant.