Ce secret inconfortable qui se cache derrière (presque) toutes les réussites

Atlantico : Une étude menée par trois chercheurs italiens et publiée sur le site internet de la bibliothèque de la Cornell University tend à démontrer que la réussite individuelle des individus est plus liée à la chance qu'au talent. L'idée selon laquelle on fait "fortune" uniquement par sa pugnacité et son talent est-elle vérifiée ? Le terme de fortune n'indique-t-il pas que la chance joue un rôle primordial dans tout enrichissement personnel ?

Marie Duru-Bellat : Il est astucieux de relever que le terme de fortune a deux faces et fait aussi bien écho à la fortune matérielle que la bonne fortune que l'on appelle communément la chance. Les résultats de cette étude ne sont pas nouveaux même s'ils peuvent surprendre. Lorsque je travaillais sur le mérite il y a presque dix ans, une étude de l'économiste Branko Milanović étudiant déjà les revenus des ménages à travers la planète. Il avait démontré qu'environ 60% de ce que gagne une personne s'explique par le pays où cette personne est née, 20% par son milieu social d'origine et le reste est inexpliqué et se résume à une combinaison de mérite de pugnacité et de talent personnel.

A ma connaissance ces études de Branko Milanović n'ont jamais été infirmées et attestent que les revenus d'une personne in fine d'un point de vue macroéconomique dépendent de la chance. C'est encore plus vrai pour les grandes fortunes évidemment.

C'est très à rebours des idées que véhiculent nos sociétés dites méritocratiques qui véhiculent une idéologie qui conduirait à penser que si les gens sont riches, c'est principalement à cause de leur talent et de leur travail acharné. Généralement ce sont d'ailleurs les premiers à penser de cette manière. Heureusement d'ailleurs car si les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent penseraient de cette manière, même si beaucoup le font, ce serait très démobilisateur. On peut comprendre donc que cette croyance soit défendue par ceux qui sont du bon côté et par certains partis politiques chargés de représenter au mieux leurs intérêts.

En quoi cette étude pourrait remettre en cause le système méritocratique tel qu'on le connaît aussi bien dans la sphère professionnelle qu'universitaire ?

Cela ne remettra rien en cause. Il y a d'un côté ce que produisent les chercheurs et ce qui est acceptable socialement et défendu par tel ou tel groupe social ou politique. Ce n'est évidemment pas la science qui décide de ce qui va être promu par les partis politiques ou les gouvernants de manière générale. Il y a longtemps que les travaux, que ce soit en sociologie ou en économie, démontrent l'importance du facteur chance dans la réussite des individus sans que cela n'ait de conséquences. Mais il faut bien trouver une explication aux inégalités de fortune qui sont importantes. Le "mérite" est un terme très abstrait qui est en fait une explication extrêmement commode pour expliquer les inégalités. En même temps la méritocratie est une composante importante de notre société et il est évidemment important d'enseigner à nos enfants qu'ils peuvent s'en sortir par le travail et que leurs horizons sont ouverts.