Sébastien Chenu : "Marine Le Pen ne propose ni la guerre ni des choses indécentes, elle se situe dans le cadre républicain. Nous pensons juste qu’il est possible de faire autrement"

Atlantico : C’est la rentrée officielle de Marine Le Pen ce week-end, même si on l’a déjà vue un peu bousculée dans le Var plus tôt cette semaine. À défaut d’avoir convaincu vos adversaires que vous aviez changé en changeant de nom comme l’a mis en lumière cet épisode, pensez-vous que la greffe du Rassemblement national a pris auprès des militants ? Pas de nostalgie du FN ?

Sébastien Chenu : Vous me parlez de la visite de Marine le Pen dans le Var, je vous parle de la visite qu’elle a effectuée à Châlons-en-Champagne où elle a été extrêmement bien accueillie. Evidemment, ça défraie toujours moins la chronique dans ce sens-là.

Mais, il faut quand même rappeler cet épisode.

En ce qui concerne le Rassemblement National, nous avons construit un nouveau parti politique, reste à lui donner de la chair. C’est-à-dire qu’on a changé de nom, changé les statuts, changé l’organisation interne. Maintenant, et c’est la deuxième étape, on avait dit que l’élection européenne nous le permettrait, on va mettre la chair. C’est-à-dire que nous allons rassembler, faire venir à nous, des gens qui n’ont pas toujours combattu à nos côtés mais qui partagent notre analyse globale de la situation et les propositions que l’on peut faire pour redresser la France.

C’est évidemment cette deuxième étape qui est importante et elle ne permet pas de nourrir une quelconque nostalgie. L’idée c’est de regarder l’avenir, ainsi il n’y aucune nostalgie du FN.

En revanche, il y a des enjeux. Il y a encore des challenges à mener pour que le RN soit cette structure dans laquelle il y a une diversité de profils, une diversité d’engagements, une diversité de vécus politiques. Et c’est les élections européennes, à travers la liste que présentons, qui pourra en donner le témoignage.

Quelles thématiques le RN entend-il porter en cette rentrée ?

Bien sûr, le discours de rentrée de Marine Le Pen va poser les jalons du programme des élections européennes. C’est évidemment une base structurante de l’offre politique que nous faisons.

Outre ce thème principal, elle en abordera d’autres. Certains seront classiquement ceux que le RN depuis longtemps tel que le refus d’une Europe noyée sous une déferlante migratoire mais également des thèmes qui sont peut-être plus neutres tel que celui de l'écologie au sens large.

A ce titre, elle s’interrogera sur le monde dans lequel on souhaite vivre. Est-ce plutôt un monde de producteurs et de consommateurs ou au contraire, est-ce que notre engagement politique nous pousse à proposer un modèle différent aux Français ? En fin de compte, ce sont deux choix de sociétés qui vont s'affronter. C’est-à-dire celui qui est porté par Emmanuel Macron dont on connaît les tenants les et les aboutissants placés sous l’égide de l’Europe ultra-libérale, fédéraliste. Et puis le nôtre dans lequel les nations sont libres, indépendantes, travaillent les unes avec les autres mais dans lequel nous ne sommes pas que des producteurs ou que des consommateurs. Ce sont deux visions du monde, de la société françaises qui vont se structurer.

Marine Le Pen abordera aussi l’un des grands classiques de la rentrée : les protections de nos compatriotes. Nous considérons que le rôle d’un chef d’Etat est de protéger les siens : les protéger économiquement, socialement, physiquement contre les insécurités. Or, Marine Le Pen va dans ce cadre rappeler les missions que l’on est en droit d’attendre d’un chef de la République.

Pour ma part, je dirai qu’il y a deux types de chefs d’Etat au monde : ceux qui protègent les leurs, leur économie, leur sécurité. C’est-à-dire des gens comme Trump, Poutine, Netanyahou. On peut ne pas être d’accord avec eux et les politiques qu’ils mènent à l’interne mais force est de constater que ces dirigeants protègent leur population.

De l’autre côté, il y a un autre type de chef d’Etat à la Macron, Merkel, Trudeau qui exposent les leurs. Les exposent à tous les dangers sociaux, migratoires, sécuritaires. Ce sont deux visions du monde qui s’affrontent. Or, Marine le Pen va rappeler qu’elle est là pour protéger les Français.

S’il y avait une chose (ou plusieurs) à garder de la politique d’Emmanuel Macron, laquelle serait-ce ? Et à l’inverse, quelle est la politique mise en œuvre qui vous paraît Ia plus dommageable pour le pays ?

Pour l’instant, je ne garderai pas grand-chose de la politique d’Emmanuel Macron. En effet, même sur les points qui auraient pu être intéressants, le chef de l’Etat n’est pas allé jusqu’au bout.

Je pense, par exemple, aux politiques pour sauver le patrimoine. A l’origine, il y avait la bonne volonté de Stéphane Bern. Bonne volonté qui a été immédiatement ruinée par le groupe LREM qui a voté, dans le cadre de la loi Elan, un retrait des architectes des bâtiments de France sur les projets. Donc, demain on pourra construire ou détruire un certain nombre de quartier sans l’autorisation des Bâtiments de France. Et donc même dans cette politique-là, que j’aurai bien aimé regarder avec bienveillance, Emmanuel Macron est en capacité de ruiner les meilleures volontés dont celle de Stéphane Bern.

La réalité c’est le bilan nullissime d’Emmanuel Macron un an et demi après. Et c’est surtout la déconstruction petit à petit de l’édifice français. Il ne s’agit pas d’une mesure en particulier. Emmanuel Macron a décidé de s’attaquer avec dextérité à la déconstruction de notre pays. Il le déconstruit socialement, il s’attaque aux droits du travail et ce sans pour autant créer d’emplois.

Il le déconstruit aussi en termes d’équilibre, c’est-à-dire qu’il ne protège pas les Français. Il met moins de budget pour les protéger, il met moins de budget sur l’immigration clandestine. Il le déconstruit sur l’agriculture, la PAC au niveau européen va baisser, or Emmanuel Macron vient de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires pour les saisonniers. Une énième mesure qui pénalise encore les agriculteurs..

Dans tous les domaines il déconstruit le modèle français. Evidemment qu’il y a besoin de réformes en France. Mais, il y a besoin de réformes qui nous renforcerons, nous protégerons et nous donnerons la capacité de conquérir le monde, pas de réformes qui déconstruisent un modèle par petits bouts. En fait, c’est cette vente à la découpe permanente de la France qui est le marqueur principal de sa politique.

Rentrée à minima ce week-end, difficultés à financer des actions politiques : votre parti aura-t-il les moyens de faire campagne voire même d’exister si la justice confirme la saisie des sommes qui devaient vous être versées au titre des aides publiques ? Avez-vous envisagé la création d’une autre structure de secours ?

Alors, deux choses. Tout d’abord, ce n’est pas un hasard, la difficulté financière ça ne tombe pas du ciel. Ce sont des juges qui ont des engagements en politique à l'extrême gauche qui ont décidé de confisquer notre subvention publique. Ce qui n’arrive évidemment à aucun autre parti. Nous ne sommes pas condamnés, et le procès sur les assistants parlementaires n’est pas instruit.

D’autre partis politiques, tel que le Modem, ont exactement les mêmes reproches qui leur sont fait par l’Union Européenne. Pour eux, aucun problème : leur subvention publique sera versée. Elle est versée à tous les autres partis y compris à ceux qui sont très endettés comme les Républicains. Il y a donc bien une volonté politique de nous faire plier.

Pour le reste, oui, rassurons-nous nous n’allons pas nous laisser assassiner en silence. Nous sommes touche-touche avec LREM dans les sondages pour les européennes, nous sommes en tête de toutes les oppositions. Donc on voit bien qu’il y a cette volonté, parce qu’ils ne parviennent pas à nous faire plier électoralement, de nous faire plier par d’autres moyens.

Evidemment, nous serons présents aux élections européennes. Evidemment, le budget de l’élection européenne n’a rien à voir avec le budget de fonctionnement du RN à l’année. Donc qu’il n’y ait pas de confusions, nous serons bel et bien là. Nous avons construit un parti nous ne sommes pas décidés à nous faire assassiner.

Indépendamment de cette épée de Damoclès judiciaire, comment expliquez-vous que malgré ses bons scores électoraux lui garantissant des subventions publiques conséquentes, le RN semble aussi mal géré et flirte régulièrement avec la cessation de paiement ? Il y a quand même de quoi en concevoir quelques doutes sur la capacité du parti à gouverner, non...?

Nous n’avons aucune condamnation, nous sommes en conflit avec l'administration européenne, qui n’est pas une juridiction. Il n’y a aucune condamnation, nous ne sommes donc pas mal gérés. Nous contestons ce qui nous ai reproché et nous revendiquons la présomption d’innocence.

Nous n’avons d’ascenseur à renvoyer à personne. Nous combattons un système qui permet d’unir des médias, des banques, des groupes et des politiques. Ce sont ces gens qui se soutiennent les uns et les autres, ce sont ces gens qui font front contre nous parce qu’ils n’ont aucun intérêt à nous voir arriver au pouvoir.