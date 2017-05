Scores "fleuve", vainqueurs improbables et décisions politiques litigieuses : la drôle d'histoire de la coupe de France sous la collaboration

À partir de 1940‑1941, du fait de la défaite puis de l’Occupation, la Coupe de France, dite « Charles-Simon », se dispute suivant trois zones géographiques qui suivent le découpage du territoire national suivant : la zone occupée (dite ZO, vainqueur : Girondins ASP), la zone non occupée (dite « ZNO », vainqueur : Toulouse FC) et la zone interdite (la « ZI », vainqueur : SC Fives). En finale interzones, ce sont les Bordelais de Girondins ASP qui, après avoir battu Toulouse FC par 3‑1, l’emportent finalement au stade de Saint-Ouen contre les Nordistes du SC Fives (2‑0).

C’est le premier titre de Bordeaux dans la compétition. La Coupe Charles-Simon est concurrencée cette saison-là par la Coupe des provinces françaises. Née sous le régime de Vichy et parrainée par le quotidien Paris Soir, cette Coupe connaîtra quatre éditions de 1941 à 1944 et sacrera cinq sélections régionales. Se déroulant en même temps que la Coupe Charles-Simon, cette compétition relevait de la volonté politique du régime vichyste d’affirmer une idéologie régionaliste fédératrice des provinces de France et, surtout, de s’attaquer au professionnalisme honni par le gouvernement de collaboration.

En 1942, selon la même formule de finale interzones, le Red Star l’emporte en battant le FC Sète 2‑0 pour le retour de la Coupe à Colombes (40 000 spectateurs). Cette année-là, le club de Saint-Ouen aligne une grosse équipe avec le gardien Julien Darui (« immense joueur » mesurant 1,60 m et élu gardien de but français du xxe siècle en 1999 par le journal L’Équipe), Helenio Herrera (ex-Charleville passé ensuite par l’AC Roubaix) et Henri Roessler (qui entraîna par la suite le Stade de Reims avec lequel il remporta la Coupe en 1950). La ligne d’attaque est flamboyante, composée de droite à gauche d’Aston, Simonyi, Bersoullé, Joncourt et Vandevelde. Des noms du passé, des noms oubliés… Mais durant cette période noire, les footballeurs sont avec les acteurs et les chanteurs en vogue les rares vedettes à apporter encore un peu de rêve et de plaisir à une France vaincue. Julien Darui est encore une idole de la France du foot, tout comme son pote Alfred Aston qui, sous le maillot vert et blanc, demeure aimé et admiré du grand public qui l’avait rebaptisé « Fred ». Meilleur ailier français des années 1930 et international aux 31 sélections, il n’avait pas son pareil pour déborder sur son aile droite et servir au millimètre son compère franco-hongrois André Simonyi. Superdribbleur surnommé « le Joueur de caoutchouc », ce poids plume fonceur de 1,65 m n’avait peur de rien et s’entraînait quatre fois par semaine après le travail dans la papeterie de son beau-père.

C’est d’ailleurs « Fred » Aston qui plantera le but du 2‑0 final à la 72e contre Sète, à la suite d’un slalom magnifique dont il avait le secret… Le Red Star égale le record de l’OM avec cinq trophées. Comme de coutume depuis les années 1920, les deux équipes finalistes sont conviées à la réception d’après-match offerte par le journal sportif L’Auto. Et malgré la guerre et les restrictions, le Red Star peut sabler le champagne de la victoire. Ce sera la dernière fois… Jamais plus le club audonien ne remportera la Coupe. C’était aussi la dernière finale disputée par le FC Sète. Pour la petite histoire, l’édition 1942 enregistrera la plus large victoire de l’histoire de la compétition : 32‑0 pour le RC Lens face à Auby-Asturies en seizièmes de finale !