La sclérose en plaques, cette maladie qui arrive sans prévenir

Ce 3 avril n’est pas un jour tout à fait comme les autres. Comme chaque année, il laisse des traces… On s’apprête à vivre ce fameux challenge qui rassemble cinq écoles de commerces. Mon état d’excitation est à son maximum. Cela fait 6 mois que chaque établissement prépare ses armes pour affronter cette rencontre dont le but est d’affermir nos valeurs communes à travers le sport et notre imagination ! Au fait, je me présente : ici, on m’appelle Barne ou plutôt Taz. Ça vous donne une idée de ce zébulon dont le ressort de 160 cm va souvent dans les excès… C’est ma voix de poissonnière et mes idées décalées qui m’ont fait devenir « capo ».

En langage plus courant, c’est celui qui motive les troupes et qui permet au collectif d’être plus fort et plus soudé pour remporter le trophée ! Une lourde responsabilité, je suis d’ailleurs cette année la seule fille de mon école à occuper ce poste ! Mes problèmes d’élocution avec par‑ fois des mots qui s’entrechoquent, donnant lieu à des contresens hilarants, m’ont fait gagner mes galons de « Gaston ». C’est mon autre surnom que je dois à mon cerveau pas très ordonné ! Pour enfoncer le clou sans trop forcer, je réfléchis souvent après avoir parlé ! J’ai la gouaille d’une bonne vivante toujours à l’affût d’un nouveau plan farfelu… ! Cramer sur une serviette de plage n’est pas mon passe-temps favori ! Ce 3 avril 2015, tout est réuni pour nous emporter dans des émotions rares qui n’appartiennent qu’à ce genre d’événement. Plus de mille cinq cents étudiants venus de toute la France, maquillés, peinturlurés de la tête aux pieds, à chanter et crier le plus fort possible des slogans à la gloire de son camp. Deux mille enfants de plus 20 ans… Chacun ses couleurs. Pour nous, Marseille, qui organisons l’événement, ce sera le bleu et blanc. Nancy a choisi l’orange et le noir, Bordeaux, le rouge. Rouen a marié le vert au blanc, tandis que Reims préfère le violet. Toutes ces couleurs réunies dans un même esprit de joie et de fête donnent une vraie ambiance de carnaval. Les chars et les constructions délirantes imaginés par chaque école font naître des cris, des rires et des sourires !

(…)

Ce samedi, le stress est palpable même si l’heure est avant tout à la fête. De mon côté, je suis boostée par l’envie de décrocher ce foutu trophée ! Après une journée à 360 degrés à avaler mon mégaphone, curieusement, le lendemain, mon champ d’action se limite. Je suis toujours aussi motivée, mais quelques camarades ont sauté de mon champ de vision… Je suis obligée de tourner ma tête de gauche à droite pour apercevoir mes coéquipiers parqués sur les bas-côtés. Étrange ! J’ai l’impression d’avoir oublié des lunettes que je n’ai d’ailleurs jamais portées… Ce rétrécissement soudain de ma vue ne m’empêche pas de continuer de motiver mes troupes. Devant le flou qui s’installe, je commence à imaginer des hypothèses comme : « Je dois certainement faire une allergie à la peinture que je me suis tartinée sur la figure ? » C’est suffisant pour me rassurer. Quelques heures plus tard, un zeste de curiosité questionne mon cerveau gauche. Je demande à des amies de plonger leurs yeux dans les miens et de bien regarder s’il n’y a pas d’objet non identifié qui se serait égaré. « R.A.S. », me disent-elles. On se marre toutes les trois et on repart en première ligne pensant que maladroite comme je suis, j’ai dû me mettre de la peinture dans l’œil ! La troisième journée se termine dans la joie et l’euphorie. On remporte le trophée que je ne vois qu’à moitié ! Ma vue commence sérieusement à baisser. Dans le bus qui me ramène chez moi, je m’inquiète. Je fais des tests de vision sans m’arrêter. Je cache un œil puis l’autre pour voir ce qui disparaît. Je ne comprends rien. Je décide de ne rien comprendre… Je rentre me démaquiller, retire cette peinture et pars en soirée pour fêter le trophée. Fin de journée bien mouvementée ! Quand je me couche le soir ou plutôt au petit matin, je ne sais plus très bien si c’est la peinture, l’alcool ou moi qui est à l’origine de cette vision alternée.